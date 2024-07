Scenariusz wydarzenia, którego organizacja ma kosztować 148 mln euro, spowija oczywiście mgła tajemnicy. Wiadomo, że weźmie w niej udział nawet 45 tys. osób, w tym 3 tys. tancerzy oraz wykonujący akrobacje mistrzowie BMX i skateboardingu.

Igrzyska w Paryżu. Kto wystąpi na ceremonii otwarcia?

Wśród gwiazd będzie Céline Dion, która dotarła do Paryża prywatnym odrzutowcem z Las Vegas, i Lady Gaga. Pierwsza ma zaśpiewać „Hymne A L’Amour”, a w przypadku drugiej mówi się o „La Vie en Rose”, którą wykonywała już w filmie „Narodziny gwiazdy”. To wskazuje, że część ceremonii będzie także hołdem dla Edith Piaf, co trudno uznać za niespodziankę.

Zaśpiewa również Aya Nakamura, choć przedstawiciele skrajnej prawicy – chociażby podczas wiecu zorganizowanego przez zwolenników Reconquête! Erica Zemmoura – krytykowali zaangażowanie w ceremonię malijskiej imigrantki, której przeboje biją rekordy popularności.

Ona ma sięgnąć zarówno do swojego repertuaru, jak i utworów Charles’a Aznavoura, wśród których będzie „La Bohème”. „Imagine” zaśpiewa zaś podobno Juliette Armanet, której będzie akompaniował Sofiane Pamart.

Igrzyska w Paryżu. Kto zapali olimpijski znicz? Możliwe zaskoczenie

Zagadką pozostaje oczywiście to, kto zapali znicz, który zapłonie gdzieś w ogrodach Tuileries. Może to tajemnica strzeżona jeszcze lepiej niż plan rozwiązania Zgromadzenia Narodowego przez Macrona. Na dziennikarskiej giełdzie nazwisk pojawili się chociażby Renaud Lavillenie, Zinedine Zidane, Jean Claude-Killy, Marie-Jose Perec, Teddy Riner czy Kylian Mbappe.