Paryż 2024. Wersal dla polskich jeźdźców

Jeździectwo to nie tylko sport wyczynowy, ale potężna gałąź przemysłu. W Holandii po piłce nożnej to drugi sport pod względem wpływu na PKB. Podobnie dzieje się w Irlandii. Ale mówmy o Polsce. Zakłada się, że jeden koń daje od trzech do sześciu miejsc pracy. Jeżeli mamy 150 tys. koni do sportu i rekreacji, to oznacza od 600 tysięcy do miliona osób pracujących dzięki jeździectwu. Co tydzień w różnych zawodach w Polsce startuje około 4-5 tysięcy ludzi. Wydają na to swoje pieniądze. To nie jest zabawa. To jest potężny biznes. Jeśli porównujemy sobie wpływ innego sportu na PKB, to niewiele może się równać z jeździectwem. Istnieją bardzo ciekawe badania po pandemii COVID-19. Okazuje się, że jazda na koniu była zalecana w ramach terapii. Ludzie wyszli dzięki nim z zamknięcia i mogli odpocząć na łonie natury, ale też być z kimś, opiekować się zwierzęciem. Nie sądzę więc, żeby jeździectwo wypadło z programu igrzysk olimpijskich w Los Angeles albo w Brisbane. USA i Australia to są kraje, gdzie kocha się konie i widzi się unikalne zalety tego sportu.

Jak uniknąć brutalizacji wobec konia w jeździectwie?

Próbujemy edukować pokazując to, że wyniki sportowe są uzależnione od dobrostanu i właściwego przygotowania naszego partnera jakim jest koń. Bez niego przecież nie jesteśmy w stanie niczego osiągnąć. Istnieją od kilku lat specjalne przepisy mające na celu uniknięcia przypadków brutalnego postępowania wobec konia. Nie można nadużywać bata , czy ostróg . Po każdych przejazdach konie sią badane i stewardzi sprawdzają, czy w okolicach pyska i innych wrażliwych miejscach, nie ma krwi. Jeżeli się pojawia, jeździec zostaje zdyskwalifikowany. Nikt w jeździectwie, nie akceptuje brutalnego postępowania wobec konia.