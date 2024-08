15. Festiwal Biegowy. Trzy dni rywalizacji i dobrej zabawy

Jest rekomendowana do takich aktywności, jak bieganie (nawet w gorące dni), nordic walking, siłownia i fitness czy jazda na rowerze.

Tłumy w miasteczku

Organizatorzy informują, że w poprzednim roku Miasteczko Biegowe na Nakle odwiedziło około 12 tysięcy osób. Jedni dopingowali uczestników, inni podziwiali zespoły ludowe podczas Festiwalu Lachów i Górali albo próbowali wypieków i potraw przyrządzonych przez koła gospodyń wiejskich na Festiwal Smaku Sądecczyzny.

Przed rokiem na III Festiwal Lachów i Górali przyjechało 36 zespołów, 24 brały udział w konkursie.

– Niektóre występy zgromadziły 1,5–2 tys. widzów. Taka frekwencja to coś imponującego. Kiedy słuchasz „Barki” w wykonaniu zespołu z Wileńszczyzny, śpiewającego po polsku, jest to niesamowite przeżycie – mówił „Rz” Berdychowski. – Sam jestem Lachem Sądeckim i mieszkam pod Nowym Sączem, więc mogę powiedzieć, że po raz pierwszy w tak szerokim wymiarze udało nam się trafić do ludzi z informacją, że mieszkają tu Lachy, nie górale. Nikt dotychczas tej grupy etnicznej w taki sposób nie traktował. Poza etnografami wszyscy mówili: „a to górole”. To powód do szczególnej dumy dla Lacha. W naszym regionie każda większa dolina ma swoją specyfikę, ukształtowała własny strój, język, kuchnię, kulturę. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najcenniejszego, a najcenniejsze są oczywiście kultura, słowo, taniec, muzyka, ubiór. To ważne dla Lachów. Tak samo jak dla górali. Są dumni z tego, co udało im się stworzyć, co odziedziczyli, czego się nauczyli – podkreśla pomysłodawca Festiwalu Biegowego. I gwarantuje, że każdy, kto w pierwszy wrześniowy weekend zawita do Piwnicznej-Zdroju, wyjedzie z uśmiechem na twarzy.

Program sportowy

15. Festiwalu Biegowego