Nie żyje Józef Szmidt, legendarny polski sportowiec i olimpijczyk

Informację o śmierci Józefa Szmidta podał Polski Związek Lekkiej Atletyki. "PZLA z ogromnym smutkiem i żalem przyjął informację, że w wieku 89 lat zmarł dwukrotny mistrz olimpijski i były rekordzista świata w trójskoku Józef Szmidt" - czytamy.

Józef Szmidt był mistrzem olimpijskim w trójskoku z 1960 i 1964 roku, dwukrotnym złotym medalistą mistrzostw Europy oraz byłym rekordzistą świata. Jako pierwszy człowiek w historii w trójskoku pokonał granicę 17 metrów.

Józef Szmidt pobił rekord świata zawodnika ZSRR

Szmidt urodził się 28 marca 1935 roku w Miechowicach (dziś to dzielnica Bytomia). Do uprawiania sportu został namówiony przez starszego brata, Edwarda, który był olimpijczykiem z Melbourne i specjalizował się w biegach sprinterskich. Józef Szmidt dołączył do Górnika Zabrze, później został zawodnikiem Śląska Wrocław. Pierwszy medal mistrzostw Polski zdobył z wynikiem 14,45 m w 1956 r.

Po dwóch latach Józef Szmidt trafił pod opiekę trenera Tadeusza Starzyńskiego, który był twórcą polskiego stylu trójskoku. Zawodnik wywalczył swój pierwszy złoty medal mistrzostw kraju z wynikiem 15,97.