26-letnia biegaczka zdobyła złoty medal – pierwszy w karierze w konkurencjach indywidualnych. Ustanowiła przy tym nowy rekord Polski. Dotychczasowy liczył 48 lat i należał do Ireny Szewińskiej. Na igrzyskach olimpijskich w Montrealu legendarna polska lekkoatletka uzyskała wynik 49.28 s.

W poniedziałkowy wieczór na Stadio Olimpico w Rzymie Kaczmarek pobiegła w czasie 48.98. To trzeci najlepszy wynik w tym sezonie. Kilka dni temu szybciej pobiegły Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone (48.75) i Jamajka Nickisha Pryce (48.89).

Rekord Polski i złamana bariera 49 sekund

- Jak dobiegłam i zobaczyłam czas to była wielka radość, ale pierwsze co sobie pomyślałam to, że nikt już nie będzie mnie pytał o rekord Polski. Mam już ten rekord. Zapisuje się w kartach historii nie tylko jako mistrzyni Europy, ale i rekordzistka Polski – mówiła złota medalistka dla strony oficjalnej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

- Wymarzyłam sobie rezultat 49.23, a złamałam barierę 49 sekund. Ktoś mógłby mnie pytać, kiedy teraz zejdę poniżej 49 sekund, a tak załatwiłem dwie rzeczy w jednym. Nie będzie już pytań pod presją – dodała Kaczmarek.