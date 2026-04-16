Za inicjatywą stoją Rafał Juć oraz Jarosław Jankowski, uznani eksperci od ponad dekady związani ze sportem i managementem na najwyższym poziomie.

Pierwszy z nich to szanowany na całym świecie skaut Denver Nuggets, pracujący w najlepszej lidze świata już 13 lat. W swojej karierze m.in. walnie przyczynił się do pozyskania Nikoli Jokicia, późniejszego MVP i mistrza NBA. Mając realny wpływ na budowanie mistrzowskiego zespołu, Juć też uniósł w górę puchar za mistrzostwo NBA, zdobyte po zwycięstwie nad Miami Heat.

Co to jest projekt „Fundacja Next Draft”?

Drugi z fundatorów to z kolei współwłaściciel koszykarskiej Legii Warszawa, czyli klubu, który kilkunastoletni projekt „odrodzenia potęgi” zwieńczył mistrzostwem Polski w czerwcu 2025 r. Wcześniej Jankowski pracował w zarządzie piłkarskiej Legii, świętując czterokrotnie mistrzostwo Polski.

– Fundacja Next Draft powstała, aby odpowiedzieć na rosnącą potrzebę profesjonalizacji w polskiej koszykówce. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale razem z Rafałem mamy poczucie misji. Chcemy stworzyć największą w Polsce – a docelowo także wyjść poza nasz kraj – społeczność edukacyjną dla ludzi basketu. Chcielibyśmy skupiać w jednym miejscu wszystkie ambitne osoby ze świata koszykówki, które wierzą, że rozwój każdej organizacji sportowej odbywa się poprzez rozwój poszczególnych jednostek – mówi prezes Legia Kosz Jarosław Jankowski.

Twórcy projektu Next Draft stawiają na połączenie wiedzy sportowej z kompetencjami zarządczymi i edukacyjnymi, pokazując tym samym, że droga do profesjonalizmu – w każdym aspekcie – to po prostu ciągłe podnoszenie swoich umiejętności i rozwój. Bez profesjonalnego podejścia nie ma sukcesu, zwłaszcza w sporcie.

Polak pracujący w NBA poprowadzi kurs z zakresu skautingu

Pierwszym dużym wydarzeniem organizowanym przez Next Draft jest webinar z udziałem Davida Blatta – jednego z najbardziej rozpoznawalnych trenerów koszykówki na świecie, mającego doświadczenie zarówno w NBA, jak i Europie. Blatt to wzór trenera spełnionego, który swoje gigantyczne doświadczenie chce przekazywać młodszym pasjonatom. Na swoim koncie poza pracą w NBA ma także wygranie Euroligi oraz mistrzostwa Europy.

Spotkanie z legendarnym szkoleniowcem, zaplanowane na 27 kwietnia, ma być wprowadzeniem do szerszej działalności projektu i jednocześnie próbą zbudowania mostu między globalnym doświadczeniem a rozwojem polskich trenerów, sportowców, menedżerów i wszystkich pasjonatów sportu.

Inauguracyjnym projektem szkoleniowym Next Draft będzie z kolei prowadzony przez Rafała Jucia pierwszy w Polsce profesjonalny, dwumiesięczny kurs z zakresu skautingu koszykarskiego.