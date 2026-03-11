Reklama

Wyjątkowa noc w NBA. W historii ligi tylko Wilt Chamberlain zdobył więcej punktów w meczu

Bam Adebayo rozegrał jeden z najbardziej niezwykłych meczów w historii NBA. Koszykarz Miami Heat zdobył 83 punkty przeciw Washington Wizards. Wyprzedził w rankingu Kobego Brytanta, ustępując tylko legendarnemu występowi Wilta Chamberlaina.

Publikacja: 11.03.2026 15:28

Bam Adebayo

Bam Adebayo

Foto: Reuters/IMAGN IMAGES/Rhona Wise-Imagn Images

Przemysław Malinowski

Miami Heat pokonało w nocy Washington Wizards 150:129, a Adebayo ustanowił także klubowe rekordy liczby celnych rzutów wolnych i wykonywanych w jednym meczu.

– To absolutnie surrealistyczny wieczór – mówił po spotkaniu trener Heat Erik Spoelstra. – Przeżyliśmy w tej hali wiele wielkich momentów, ale ten po prostu się wydarzył. Cieszę się, że mogliśmy być jego świadkami– dodał.

83 punkty w NBA. Tylko Wilt Chamberlain zdobył więcej

Rekord ligi należy do Wilt Chamberlain, który w 1962 roku zdobył 100 punktów. Drugie miejsce przez lata zajmował Kobe Bryant z 81 punktami zdobytymi dla Los Angeles Lakers w 2006 roku.

Po meczu Adebayo nie krył emocji. – Wilt, ja, a potem Kobe. To brzmi szalenie – powiedział koszykarz. Po spotkaniu zawodnik ze łzami w oczach przytulił swoją matkę Marilyn Blount. – Starałem się zachować spokój i koncentrację. Wiedziałem, że mogę zrobić coś wyjątkowego. Nie spodziewałem się 83 punktów – mówił.

Rekordowy mecz Bama Adebayo. 31 punktów w pierwszej kwarcie

Jeszcze przed tym spotkaniem rekord punktowy Adebayo w jednym meczu wynosił 41. Został pobity już w pierwszej połowie.

Koszykarz zdobył 31 punktów w pierwszych 12 minutach meczu, ustanawiając rekord klubu w liczbie punktów w jednej kwarcie. Do przerwy miał na koncie 43 punkty. Po trzech kwartach jego dorobek wynosił już 62 punkty, a w ostatniej części meczu – mimo podwójnego i potrójnego krycia – wciąż powiększał przewagę.

W czwartej kwarcie Adebayo 16 razy stawał na linii rzutów wolnych, a rywale nie byli w stanie powstrzymać jego serii punktowej.

Reakcje w NBA po historycznym meczu. Nie brakuje krytyki.

Na rekordowy występ zareagowało wielu koszykarzy. Były zawodnik Heat LeBron James napisał w mediach społecznościowych: „BAM BAM BAM”.

James przez lata był rekordzistą Miami w liczbie punktów zdobytych w jednym meczu – zdobył 61 punktów w 2014 roku. Teraz jego wynik jest drugi w historii klubu.

Osiągnięcie Adebayo wywołało w internecie sporą dyskusję. Powodem są przede wszystkim rekordowa liczba rzutów wolnych.  Dla porównania, Kobe Bryant w swoim rekordowym meczu oddał 20 takich rzutów. W drugiej połowie meczu Adebayo trafił zaledwie 7 z 19 rzutów z gry, natomiast aż 16 rzutów wolnych oddał w czwartej kwarcie.

Część komentatorów zwraca uwagę, że końcówka spotkania mogła zostać rozegrana w sposób sprzyjający osiągnięciu historycznego wyniku.

Heat prowadzili przez większość meczu różnicą ponad 20 punktów. Mimo to w końcówce zawodnicy z Miami wyraźnie starali się, by Adebayo jak najczęściej oddawał rzuty. Wymuszali faule, a w niektórych akcjach celowo pudłowali rzuty wolne, by odzyskać piłkę i stworzyć kolejne okazje pod koszem. 

W obronie zawodnika stanął Giannis Antetokounmpo. – Nie sądzę, bym pamiętał, ile rzutów oddał Kobe w drodze po 81 punktów, albo ile wolnych trafił Wilt. Pamiętasz tylko liczby: 81 i 100. Za 20-30 lat nikt nie będzie dochodził, jak Bam to zdobył – powiedział lider Milwaukee Bucks.

Źródło: rp.pl

