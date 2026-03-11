Miami Heat pokonało w nocy Washington Wizards 150:129, a Adebayo ustanowił także klubowe rekordy liczby celnych rzutów wolnych i wykonywanych w jednym meczu.

– To absolutnie surrealistyczny wieczór – mówił po spotkaniu trener Heat Erik Spoelstra. – Przeżyliśmy w tej hali wiele wielkich momentów, ale ten po prostu się wydarzył. Cieszę się, że mogliśmy być jego świadkami– dodał.

83 punkty w NBA. Tylko Wilt Chamberlain zdobył więcej

Rekord ligi należy do Wilt Chamberlain, który w 1962 roku zdobył 100 punktów. Drugie miejsce przez lata zajmował Kobe Bryant z 81 punktami zdobytymi dla Los Angeles Lakers w 2006 roku.

Po meczu Adebayo nie krył emocji. – Wilt, ja, a potem Kobe. To brzmi szalenie – powiedział koszykarz. Po spotkaniu zawodnik ze łzami w oczach przytulił swoją matkę Marilyn Blount. – Starałem się zachować spokój i koncentrację. Wiedziałem, że mogę zrobić coś wyjątkowego. Nie spodziewałem się 83 punktów – mówił.