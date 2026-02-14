Reklama
Jak zostać gwiazdą NBA? „Myśl, że jesteś najlepszy, i nie przepraszaj za to”

„Stephen Curry. Gotowy do rzutu” to coś więcej niż książka. To biografia lidera Golden State Warriors, bogato ilustrowany album i przewodnik motywacyjny dla młodych graczy w jednym. Warto po nią sięgnąć zwłaszcza teraz, przed kolejnym Meczem Gwiazd NBA.

Publikacja: 14.02.2026 14:00

Stephen Curry w meczu przeciwko Toronto Raptors

Foto: David Gonzales-Imagn Images via Reuters Connect

Tomasz Wacławek

Curry zabiera nas w podróż po pełnej sukcesów karierze, a żeby droga ta była jeszcze przyjemniejsza i byśmy mogli się poczuć jak na parkietach NBA, dołącza efektowne zdjęcia. Zresztą, nie tylko te z koszykarskich salonów.

Jego historia to najlepszy przykład na to, że ciężka praca popłaca. Czterokrotny mistrz NBA z Golden State Warriors, zdobywał nagrody dla najbardziej wartościowego zawodnika ligi, ustanawiał rekordy, był mistrzem olimpijskim i świata, zarobił miliony. Wszystko to osiągnął dzięki wytrwałości, determinacji i wierze, która w jego życiu odgrywa ważną rolę.

„Stephen Curry. Gotowy do rzutu” – książka nie tylko dla fanów koszykówki

„Nigdy nie byłem najbardziej uzdolnionym chłopakiem – nie skakałem najwyżej, nie biegałem najszybciej, nie byłem najwyższy na boisku. W college'u wyglądałem jak dzieciak z gimnazjum, który usiłuje dodać sobie lat wąsami tak cienkimi, że sprawiały wrażenie dorysowanych. Nawet jeśli zapuszczę dłuższe włosy, wciąż mierzę maksymalnie 190 centymetrów wzrostu – w lidze, w której średnia wynosi 198 centymetrów” – opowiada w książce wydanej w Polsce przez SQN.

Od ludzi słyszał, że jest za niski, by zrobić karierę w NBA, ale nie zamierzał się tym przejmować. I ani myślał się poddawać.

Wiedział, że nie będzie wchodził z piłką pod kosz i nie zostanie mistrzem wsadów, więc znalazł dla siebie inne zadania na parkiecie. Rywali zamęczał rzutami za trzy punkty. Sztukę tę doprowadził do perfekcji i zrewolucjonizował grę.

Stał się przykładem dla milionów chłopaków marzących o tym, by dostać się do NBA. „Odnajdź siłę w tym, co cię wyróżnia. To twoja supermoc” – radzi dziś młodym. I dodaje: „Stajesz się tym, kim sądzisz, że jesteś. Myśl, że jesteś najlepszy, i nie przepraszaj za to”.

Ta książka to kopalnia inspirujących porad i cytatów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak Curry wszedł na koszykarski szczyt, jak trenuje, jakie rytuały powtarza przed meczami, który moment swojej kariery uważa za najgorszy, wreszcie jak radzi sobie z presją i kontuzjami, ta książka jest na pewno dla was.

Źródło: rp.pl

Koszykówka NBA Wydawnictwo SQN
