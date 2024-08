- Grają świetnie. Czeka nas zacięta walka - chwalił przeciwników Curry.

Koszykówka na igrzyskach. Piąte z rzędu złoto Amerykanów

Prowadzeni przez młodego gwiazdora San Antonio Spurs Victora Wembanyamę gospodarze nie pozwalali rozpędzić się Amerykanom, ale do przerwy to reprezentacja USA wygrywała ośmioma punktami, a potem próbowała tę przewagę jeszcze powiększać.

To jednak Francuzi przechylili na swoją korzyść trzecią kwartę i przed decydującą częścią spotkania tracili już tylko sześć punktów. Amerykanie popełniali błędy, w pewnym momencie ich przewaga stopniała do trzech punktów, ale do końca mieli mecz pod kontrolą.

Zamach na olimpijski tron znów okazał się nieudany. Amerykanie nie schodzą z niego od igrzysk w Pekinie (2008).

Francja - USA. Olimpijski finał koszykarzy sędziował Polak

Warto odnotować, że jednym z sędziów meczu o złoto był Polak Wojciech Liszka. Wcześniej tego zaszczytu w męskim finale dostąpił tylko Wiesław Zych (Barcelona 1992, Atlanta 1996).