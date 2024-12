Indie kontra Chiny. Szachowa gra o tytuł w cieniu Norwega, którego pokonała nuda

Niektórzy pisali, że Ding nie jest mistrzem, lecz jedynie pełni jego obowiązki. Zmierzył się z Niepomniaszczijem jako zwycięzca Turnieju Pretendentów, w którym wziął udział tylko dlatego, że Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) zdyskwalifikowała za prowojenne deklaracje zagorzałego putinistę Siergieja Karjakina.

Zdobycie tytułu dużo go kosztowało. Ding jako mistrz do meczu z Gukeshem rozegrał tylko 44 klasyczne partie, a otwierająca ich rywalizację wygrana byłą dla niego pierwszą od stycznia. Przyznał się „Die Tageszeitung” do depresji, dwukrotnie leczył się w klinice. Nie będzie wiele przesady w twierdzeniu, że tytułu broni człowiek, który znienawidził szachy.

Może tęsknota za domem sprawiła, że Ding lubi przesiadywać przy oknie i patrzeć na deszcz

Jest absolwentem prawa, do którego studiowania przekonała go podobno kreskówka „Detektyw Conan”. Lubi piłkę nożną, koszykówkę oraz chiński folk, nudzą go za to gry komputerowe, choć to wśród szachistów rozrywka popularna. On na turnieje zabiera raczej książki.

Mama pielęgniarka (ojciec jest elektrykiem) podobno posadziła go przy szachownicy, gdy miał 4 lata. Jako 17-latek wyjechał do Pekinu na studia. Może tęsknota za domem sprawiła, że – jak mówili jego bliscy – do dziś lubi przesiadywać przy oknie i patrzeć na deszcz. Jednym z jego trenerów był tam Chen Lixing, który wcześniej wychował mistrzynię świata Zhu Chen.