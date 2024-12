Święto polskiej gimnastyki. Rekordowy trening w Gdańsku

Na płycie hali organizatorzy rozstawili przyrządy gimnastyczne do wszystkich odmian dyscypliny, od plansz do gimnastyki artystycznej, przez ścieżki, poręcze, kółka i trampoliny po różnego rodzaju trenażery. Dzięki temu organizatorzy mogli pokazać uczestnikom wszystkie odmiany gimnastyki: sportową, artystyczną, skoki na trampolinie czy akrobatykę sportową.

Trójmiejski obiekt stał się dzięki temu na jeden dzień największą halą gimnastyczną w Europie.

Leszek Blanik: Widok tej energii zostanie w nas na długo

Uczestnicy mieli nie tylko okazję do treningu, ale także szansę spotkania z wybitnymi postaciami światowej gimnastyki. Byli wśród nich m. in. mistrz olimpijski z Pekinu (2008) i brązowy medalista igrzysk z Sydney (2000), a dziś prezes Polskiego Związku Gimnastycznego (PZG) Blanik, szef „Gymnastics for all” Rogerio Valeri czy wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Gimnastycznej Edvard Kolar.

- Cieszę się, że możemy pochwalić się taką imprezą z zakresu sportu powszechnego. Widok tej energii na planszach i przyborach zostanie z nami na długo - mówi Blanik.