Święto gimnastyki w Polsce. Światowa czołówka przyjedzie do Gdyni

Kibice w Polsat Plus Arenie zobaczą światowej sławy gimnastyczni. Będą wśród nich reprezentantki Polski przygotowujące się do występu na igrzyskach w Paryżu. Jako seniorka do rywalizacji podejdzie 15-letnia Liliana Lewińska, czyli mistrzyni świata juniorek, która niedawno zdobyła brązowy medal Pucharu Świata w układzie z obręczą.

Reklama

Polka wciąż walczy o kwalifikację olimpijską, podobnie jak wielu innych naszych kadrowiczów. Zawody gimnastyczne na igrzyskach w Paryżu potrwają od 27 lipca do 10 sierpnia.

Czytaj więcej Inne sporty Anna Puławska może podbić Paryż. Trzy medale na horyzoncie Podwójna medalistka igrzysk w Tokio Anna Puławska liczy, że w Paryżu powalczy o podium w trzech konkurencjach. Najpierw musi jednak zdobyć krajową kwalifikację, a konkurencja jest silna.

Gdzie i kiedy odbędzie się Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup

- Gdynia Rythmic Stars to prestiżowa impreza, które zdobyła już uznanie na arenie międzynarodowej - zapewnia dyrektor wydarzenia, olimpijka z igrzysk w Atenach (2004) Anna Mrozińska. - Mowa o sportowym spektaklu. Zawody te, łączące w sobie piękno i pasję gimnastyki artystycznej, są doskonałą okazją do podziwiania talentów z całego świata.

Zawodniczki rywalizujące w dwóch kategoriach wiekowych, juniorek i seniorek, będą oceniane przez zespół sędziów pod kątem: trudności ciała, trudności przyboru, artyzmu i jakości wykonania.