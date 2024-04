Kolejne sukcesy pilotów. Aeroklub Polski czeka na historyczny rok

Wielka impreza w Polsce. Zamość gospodarzem mistrzostw świata

- Podczas tej imprezy będziemy mogli podziwiać na niebie około pięćdziesięciu najlepszych na świecie pilotów, którzy zaprezentują rzeczy trudne do wyobrażenia dla przeciętnego człowieka. Będzie co oglądać, a do tego liczymy na sukcesy naszych reprezentantów - zapowiada Makula.

To nie wszystko, bo w tym roku Polska będzie również gospodarzem mistrzostw Europy w klasie szybowców dwumiejscowych na lotnisku Michałków-Ostrów Wielkopolski.

Aeroklub Polski doczekał się niedawno poważnego sponsora, którym został Tauron, a niebawem organizacja będzie miała nową siedzibę w Centrum Olimpijskim w Warszawie. - To nie koniec zmian na lepsze - zapewnia Makula. - Pozyskanie strategicznego sponsora pozwoli nam zaś na komfortowe starty w najważniejszych imprezach i skupienie się na osiąganiu najlepszych wyników.