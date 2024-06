Najwięcej goli w historii Euro — Robert Lewandowski coraz wyżej na liście strzelców

Sześć goli Roberta Lewandowskiego na Euro stawia go na równi z tak legendarnymi zawodnikami jak Wayne Rooney, Thierry Henry czy Zlatan Ibrahimović. Liderem rankingu najlepszych strzelców na mistrzostwach Europy jest — jakże inaczej — Cristiano Ronaldo:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 14 goli

2. Michel Platini (Francja) - 9 goli

3. Alan Shearer (Anglia), Antoine Griezmann (Francja), Alvaro Morata (Hiszpania) - po 7 goli

6. Patrick Schick (Czechy), Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert (Holandia), Wayne Rooney (Anglia), Thierry Henry (Francja), Romelu Lukaku (Belgia), Zlatan Ibrahimović (Szwecja), Nuno Gomes (Portugalia), Robert Lewandowski (Polska) - po 6 goli

Z tego grona, szanse na polepszenie dorobku strzeleckiego na Euro 2024 mają jeszcze: Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Patrick Schick i Romelu Lukaku.

Najwięcej goli w reprezentacji narodowej: Lewandowski po meczu Polska — Francja o gola od Puskasa

Robert Lewandowski dzięki bramce przeciw Francji kontynuuje swoją wspaniałą serię co najmniej jednego gola w reprezentacji w każdym roku kalendarzowym od momentu debiutu w kadrze (2008 r.). W sumie napastnik Barcelony ma już 83 gole dla Polski, co umacnia go w top 10 najlepszych strzelców reprezentacji narodowych w historii. Również tu — co za zaskoczenie — liderem jest Cristiano Ronaldo.