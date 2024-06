Gruzini w eliminacjach Euro wygrali tylko dwa z ośmiu meczów (oba z Cyprem) i choć dostali lanie od Hiszpanów (1:7), to jednak potrafili urwać punkty Szkotom (2:2) oraz Norwegom (1:1) i wyważyli furtkę, którą dla reprezentacji z krajów słabszych piłkarsko otworzyła europejska federacja (UEFA).

Reklama

Fundamenty pod awans wylali, budując nową narodową akademię, remontując stadiony, otwierając ośrodki szkoleniowe i przyciągając młodych na boiska treningowe (według UEFA, liczba zarejestrowanych zawodników w latach 2015-2021 wzrosła z 14 do 37 tys.).

Euro 2024. Gruzja blisko pierwszego zwycięstwa

W 2017 roku zorganizowali mistrzostwa Europy do lat 19, przed rokiem byli współgospodarzem Euro do lat 21, a ich reprezentacja młodzieżowa dotarła do ćwierćfinału.

Czytaj więcej Piłka nożna Artur Bartkiewicz: "Polskie" Euro, czyli jak reprezentacja spełniła oczekiwania Po reprezentacji Polski na Euro 2024 od początku kibice wiele się nie spodziewali - i w zasadzie można powiedzieć, że te oczekiwania zostały spełnione.

Teraz kolejny krok zrobiła dorosła drużyna. Na Euro 2024 Gruzini są jedynym debiutantem, a już stworzyli znakomite widowisko w meczu z Turcją (1:3) i bili się o zwycięstwo w spotkaniu z Czechami.