Jeszcze zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek na Stadionie Olimpijskim, padł rekord. W wyjściowej jedenastce Hiszpanów znalazł się Lamine Yamal.

Nastolatek z Barcelony został najmłodszym piłkarzem, który zagrał w mistrzostwach Europy (miał w sobotę dokładnie 16 lat i 338 dni). Odebrał ten tytuł Kacprowi Kozłowskiemu, który na poprzednim Euro wystąpił w spotkaniu Polska - Hiszpania i był wówczas o prawie rok starszy (17 lat i 246 dni).

Hiszpania - Chorwacja. Lamine Yamal pobił kolejny rekord

Yamal to nie pierwsze i nie jedyne cudowne dziecko hiszpańskiego futbolu. Ale to on bije kolejne rekordy w kategorii “najmłodszy”. W Barcelonie i reprezentacji debiutował już przed rokiem. Pierwszy mecz w klubie rozegrał jeszcze przed 16. urodzinami, w kadrze - zaraz po nich, strzelając od razu gola.

W Berlinie bramki nie zdobył, ale tuż przed przerwą zaliczył efektowną asystę przy golu Daniego Carvajala. Hiszpanie schodzili do szatni, prowadząc 3:0, bo wcześniej trafili Alvaro Morata i Fabian Ruiz.