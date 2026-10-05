Rosjanin Daniił Miedwiediew w akcji podczas półfinałowego meczu singlowego mężczyzn z Serbem Novakiem Djokoviciem podczas turnieju tenisowego China Open w Pekinie
Do sytuacji doszło przy prowadzeniu Djokovicia 7:5, 5:3. Po przegranej akcji sfrustrowany Miedwiediew uderzył rakietą w piłkę, a ta poleciała w trybuny i trafiła w kibica.
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Kamery długo pokazywały zasłaniającego z bólu twarz fana tenisa, który z pomocą stewardów opuścił trybuny. Sędzia nie miał wątpliwości, że jedynym wyjściem jest dyskwalifikacja Rosjanina, który słynie z nerwowych zachowań na korcie (niszczy rakiety, kłóci się z sędziami).
– Jestem w lekkim szoku. Mam nadzieję, że tej osobie nic się nie stało. Żal mi także Daniiła. Wiem, jakie to uczucie, bo sam zostałem zdyskwalifikowany w podobnych okolicznościach podczas US Open w 2020 r. Takie rzeczy się zdarzają. Jestem pewien, że Daniił nie zrobił tego celowo – opowiadał Djoković.
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Serb może się pochwalić perfekcyjnymi statystykami w Pekinie. Dotąd nie poniósł tam jeszcze porażki. Jego bilans to 33 zwycięstwa i aż sześć tytułów. Ostatni z nich zdobył jednak jeszcze w 2015 r., potem w stolicy Chin już nie startował.
W zaplanowanym na wtorek finale Djoković zagra z Australijczykiem Alexem De Minaurem, który wyeliminował Huberta Hurkacza. Polak skreczował przy stanie 4:6, 2:3.
– Ból w przywodzicielu poczułem już podczas ćwierćfinałowego meczu z Karenem Chaczanowem. Udało mi się dokończyć tamto spotkanie, ale niestety nie zdołałem się w pełni zregenerować – tłumaczył Hurkacz. – Chciałbym zagrać teraz w Szanghaju, bo opuściłem dwie ostatnie edycje tego turnieju. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by przygotować się od strony fizycznej.
Transmisja finału we wtorek o 13.00 na sportowych kanałach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go
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