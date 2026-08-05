Magdalena Fręch przegrała 6:3, 3:6, 2:6 z Jessicą Pegulą w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Tym samym Polka zakończyła udział w kanadyjskich zawodach, a do kolejnego etapu awansowała rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka.

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Było to drugie spotkanie obu zawodniczek w krótkim odstępie. Fręch i Pegula rywalizowały ze sobą również w poprzednim tygodniu podczas turnieju w Waszyngtonie. Polce nie udało się jednak wykorzystać okazji do rewanżu.

Fręch rozpoczęła rywalizację w Toronto od zwycięstwa nad francuską kwalifikantką Leolią Jeanjean. W pierwszej rundzie wygrała 7:5, 6:3. Pegula okazała się jednak znacznie trudniejszą przeszkodą i to ona pozostała w walce o tytuł.

Magda Linette przegrała z Ivą Jović. To koniec kanadyjskiego turnieju dla Polki

O awans do trzeciej rundy turnieju w Toronto walczyła również Magda Linette. Jej przeciwniczką była rozstawiona z numerem 13. Iva Jović, z którą polska zawodniczka przegrała 6:3, 7:5.

Linette rozpoczęła kanadyjski turniej od trudnego pojedynku z reprezentantką gospodarzy Carol Zhao. Polka przegrała pierwszego seta, ale później odwróciła losy spotkania i zwyciężyła 4:6, 6:1, 6:4.

Jović miała w pierwszej rundzie wolny los. Przed meczem w Toronto bilans ich bezpośrednich pojedynków przemawiał na korzyść Amerykanki, która wygrała wszystkie trzy wcześniejsze spotkania z Linette, w tym dwa rozegrane w obecnym sezonie.

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Hubert Hurkacz pokonał Alejandro Tabilo w Montrealu

Choć szczęście nie sprzyjało polskim tenisistkom, to powody do zadowolenia ma Hubert Hurkacz – w środę awansował bowiem do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu.

Polak pokonał reprezentanta Chile Alejandro Tabilo 6:4, 7:6 (7-4). W pierwszym secie Hurkacz wykorzystał przewagę jednego przełamania, natomiast losy drugiej partii rozstrzygnęły się w tie-breaku.

Hurkacz zajmuje obecnie 72. miejsce w rankingu ATP. W pierwszej rundzie kanadyjskiego turnieju pokonał po trzysetowym spotkaniu Amerykanina Marcosa Girona. Tabilo jest notowany na 26. pozycji, a przed przyjazdem do Montrealu dotarł do półfinału zawodów w Waszyngtonie, w którym przegrał z Rafaelem Jodarem.

Iga Świątek awansowała, Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem

Wcześniej miejsce w trzeciej rundzie turnieju w Toronto zapewniła sobie Iga Świątek. Polka pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3. W pierwszym secie nie oddała rywalce ani jednego gema. W drugiej partii napotkała większy opór, ale zdołała odzyskać kontrolę nad wydarzeniami na korcie.

Kolejną przeciwniczką Świątek będzie Szwajcarka Viktorija Golubic. Tenisistki mierzyły się dotychczas trzykrotnie. Golubic wygrała ich pierwszy pojedynek, rozegrany w 2019 r. w Wimbledonie, natomiast dwa następne spotkania – w Katarze i Miami – zakończyły się zwycięstwami Polki.

Z turniejem pożegnała się natomiast Maja Chwalińska, która wróciła do rywalizacji po kontuzji. Polka przegrała z Australijką Talią Gibson 5:7, 1:6.

Turniej WTA 1000 w Toronto jest jednym z etapów przygotowań do rozpoczynającego się pod koniec sierpnia US Open. Zawody potrwają do 13 sierpnia, a tytułu broni reprezentantka Kanady Victoria Mboko.