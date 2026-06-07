Korespondencja z Dąbrowy Górniczej

W Fabryce Pełnej Życia, zrewitalizowanym centrum kulturalno-rekreacyjnym w samym środku Dąbrowy Górniczej, rodzinnym mieście Mai Chwalińskiej, już na pół godziny przed finałem zgromadziło się mnóstwo ludzi. Na stosunkowo niewielkim placu przed olbrzymim telebimem, w otoczeniu kawiarni i restauracyjek, nie sposób było wetknąć szpilki.

Reklama Reklama

– Przed chwilą próbowałam policzyć, wyszło mi, że jest jakieś pięćset osób – cieszyła się Anna Jawor-Lachowicz, naczelniczka Wydziału Marki Miasta Urzędu Miejskiego. – Organizowaliśmy wszystko spontanicznie, załatwialiśmy potrzebne licencje, prowadzącego. To pomysł prezydenta. Kiedy Maja pokonywała kolejne rywalki, wczytując się w komentarze mieszkańców, zdecydował, że organizujemy publiczne oglądanie. Już na półfinale był tłum, a dzisiaj to prawdziwe szaleństwo.

Finał Roland Garros. Dąbrowa Górnicza wspierała Maję Chwalińską

Wiara wśród kibiców była wielka. Kiedy prowadzący wydarzenie zaproponował nagrodę specjalną dla tego, kto zadeklaruje, że w razie wygranej Chwalińskiej zatańczy kankana ze szpagatem, zobaczył przed sobą spory las rąk. Najbardziej pesymistycznie na sprawę spoglądali trzej panowie ze sporym zapasem piwa w reklamówce pod stolikiem. – Byle tylko nie było rowerka – powtarzał co chwila jeden z nich. Dopytywany, o co chodzi z tym rowerkiem, wzruszył tylko ramionami i z poczuciem wyższości odparł: No jak o co? Żeby nie przegrała 0:6, 0:6.

Wychodzącą na kort Chwalińską przywitały tak głośne brawa, że kto wie, czy nie dobiegły jej uszu w Paryżu. Za chwilę wszyscy wraz ze Zbigniewem Wodeckim śpiewali: „dziś spotka nas maleńka, zwinna Pszczółka Maja”, pytając na koniec „Maju, Maju, cóż zobaczymy dziś?”. Wielu kibiców miało przypinki z bajkową Mają, trzymającą rakietę tenisową, przygotowane przez organizatorów. – Jeszcze tydzień temu nie wiedziałem, kto to jest, a dzisiaj wszyscy jej kibicujemy – rzucił młody chłopak do kolegów w licealnym wieku, a potem zaczął się w końcu mecz.

Każda wygrana przez Chwalińską piłka wiwatowana była gromkim: Jeest! Przegrana – jękiem zawodu. Kiedy Dąbrowianka wygrała swojego pierwszego gema, jegomość nad szklanką piwa wyraźnie odetchnął z ulgą. – Uff, rowerka nie będzie, ale ta Ruska wali jak z armaty. – No i co z tego? – odpowiedział mu licealista. – Maja to dąbrowska krew, będzie się z nią biła. Ktoś z drugiej strony przeżył olśnienie. – Ja już wiem, jak z nią trzeba grać, żeby wygrać. Jakbym miał telefon do matki, to bym zadzwonił, żeby jej w przerwie powiedziała – rzucił najzupełniej poważnie.

Czy Maja Chwalińska dostanie honorowe obywatelstwo?

Wyjście na prowadzenie 3:2 w pierwszym secie przyjęto aplauzem, ale nadzieje szybko zaczęły gasnąć. – Maja chyba pękła – mówili kuflowi, modląc się teraz, by drugi set nie skończył się do zera. Po jednym ze skutecznych smeczy Rosjanki ktoś skwitował: – To nie Rajović w Legii, ona takie piłki kończy.

Przy 0:5 w drugiej partii ludzie najwyraźniej pogodzili się z nieuniknionym i po okresie ciszy na nowo zaczęli głośno skandować: Maja, Maja! Zaowocowało wygraniem przez Chwalińską jeszcze dwóch gemów. Gdy Andriejewa zadała decydujący cios, wszyscy wstali i długo brawami nagradzali wyczyn Polki w Paryżu. – Maju, dla nas i tak jesteś najlepsza – krzyknął ktoś z tłumu. A kuflowi skwitowali: – Teraz muszą ją tu zaprosić, jak wróci, i dać honorowe obywatelstwo Dąbrowy!

– Na pewno będziemy chcieli zorganizować spotkanie z Mają i ją odpowiednio uhonorować, ale na razie trudno mówić o konkretach. Zrobiła fantastyczną rzecz, to olbrzymi sukces jej hartu ducha, teraz najważniejsze, żeby odpoczęła. Przed nią kolejne turnieje, ma napięty kalendarz, ale liczymy, że znajdzie w nim miejsce na przyjazd do Dąbrowy – skomentował na gorąco Damian Rutkowski, zastępca prezydenta miasta.