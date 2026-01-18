Australian Open. Nie psujmy Idze zabawy

Z tego artykułu się dowiesz: Z kim zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Australian Open?

Jakie wyzwania czekają na Igę Świątek w turnieju?

Kto jest nową twarzą polskiego tenisa w Melbourne?

Jakie rekordowe premie przewidziano dla zwycięzców Australian Open?

Wielkoszlemowa karuzela kręci się od nowa. W męskim tourze w ubiegłym sezonie panowało dwóch władców: najważniejszymi tytułami dzielili się Jannik Sinner (Australian Open, Wimbledon) i Carlos Alcaraz (Roland Garros, US Open). W kobiecym świecie była większa demokracja: wygrywały kolejno Madison Keys, Coco Gauff, Iga Świątek i Aryna Sabalenka, choć to wciąż ta ostatnia patrzy na wszystkich z góry rankingu, odpierając ataki Świątek.

Reklama Reklama

Polka podbijała już Paryż (czterokrotnie – 2020, 2022, 2023, 2024) i Nowy Jork (2022), a w ubiegłym roku dołożyła do tego zwycięstwo w Londynie. Jedynym niezdobytym przez nią terenem pozostaje właśnie Melbourne.

Australian Open. Z kim zagra Iga Świątek?

Przed rokiem na jej drodze stanęła późniejsza triumfatorka – Keys – i to półfinał wciąż jest najlepszym wynikiem Igi w Australian Open. Nic dziwnego, że wszyscy zadają sobie pytanie, czy jest w stanie skompletować Wielkiego Szlema.

– Wydaje mi się, że to wy o tym bardziej myślicie. Jest początek roku, wiele osób o tym mówi, ale ja skupiam się na codziennej pracy. Dzięki takiemu podejściu odnosiłam w przeszłości sukcesy – przekonywała Iga na spotkaniu z mediami.