Australian Open. Nie psujmy Idze zabawy

Iga Świątek
Foto: REUTERS/Hollie Adams
Wielkoszlemowa karuzela kręci się od nowa. W męskim tourze w ubiegłym sezonie panowało dwóch władców: najważniejszymi tytułami dzielili się Jannik Sinner (Australian Open, Wimbledon) i Carlos Alcaraz (Roland Garros, US Open). W kobiecym świecie była większa demokracja: wygrywały kolejno Madison Keys, Coco Gauff, Iga Świątek i Aryna Sabalenka, choć to wciąż ta ostatnia patrzy na wszystkich z góry rankingu, odpierając ataki Świątek.
Polka podbijała już Paryż (czterokrotnie – 2020, 2022, 2023, 2024) i Nowy Jork (2022), a w ubiegłym roku dołożyła do tego zwycięstwo w Londynie. Jedynym niezdobytym przez nią terenem pozostaje właśnie Melbourne.
Przed rokiem na jej drodze stanęła późniejsza triumfatorka – Keys – i to półfinał wciąż jest najlepszym wynikiem Igi w Australian Open. Nic dziwnego, że wszyscy zadają sobie pytanie, czy jest w stanie skompletować Wielkiego Szlema.
– Wydaje mi się, że to wy o tym bardziej myślicie. Jest początek roku, wiele osób o tym mówi, ale ja skupiam się na codziennej pracy. Dzięki takiemu podejściu odnosiłam w przeszłości sukcesy – przekonywała Iga na spotkaniu z mediami.
Gdy jeden z dziennikarzy zapytał ją o turniejową drabinkę i kolejne rywalki, odpowiedziała: – Proszę, nie psuj mi zabawy. Chcę być mile zaskoczona po każdym meczu.
Wejście w turniej powinna mieć bezproblemowe. Na otwarcie zmierzy się z chińską kwalifikantką Yue Yuan, potem trzeba będzie zagrać z lepszą z pary Marie Bouzkova – Renata Zarazua, a następnie być może z Anną Kalinską. Schody zaczną się później, bo kolejne rundy to potencjalne spotkania z Naomi Osaką (1/8 finału) czy Jeleną Rybakiną (ćwierćfinał), a w półfinale może dojść do rewanżu z broniącą tytułu Keys.
Ważne, by szybko wyrzuciła z głowy finałową porażkę z Belindą Bencić podczas United Cup (6:3, 0:6, 3:6), a przede wszystkim drugi set, przegrany do zera. Taka bezsilność zdarza się Idze bardzo rzadko, chociaż podobne sceny oglądaliśmy w trakcie listopadowych WTA Finals, gdy – mimo zwycięstwa w pierwszym secie – została rozbita przez Rybakinę (6:3, 1:6, 0:6).
Niepokój jest więc uzasadniony. Pojawiły się pytania o zdrowie i dyspozycję fizyczną naszej najlepszej tenisistki.
– Pierwszy turniej w roku obciąża organizm trochę inaczej niż w trakcie sezonu. Miałam podobne doświadczenia w zeszłym roku. Po prostu dobrze się zregeneruję – tłumaczyła Iga i dodała, że przeżywanie meczów kolegów kosztuje ją dużo energii. – Dopingowanie z ławki jest dla mnie prawie tak ekscytujące jak gra. Muszę jeszcze znaleźć sposób, by to lepiej zrównoważyć.
Kłopoty zdrowotne ma już na szczęście za sobą Hubert Hurkacz. Polak nie miał łatwego losowania. Zaczyna od meczu z Belgiem Zizou Bergsem, a już w drugiej rundzie może trafić na Tallona Griekspoora, z którym stoczył zwycięski pojedynek podczas United Cup.
Turniej w Sydney pokazał, że Polak wraca do formy po poważnej kontuzji. Pokonał także Aleksandra Zvereva, numer trzy męskiego tenisa, oraz Taylora Fritza i Stana Wawrinkę. W Melbourne nagrodą za dobrą postawę może być pojedynek z Novakiem Djokoviciem (w czwartej rundzie).
Z wielką sceną zapoznaje się Linda Klimovicova. 21-letnia Czeszka, reprezentująca od listopada 2024 r. Polskę, jest półfinalistką juniorskiego Wimbledonu (2022), ale do dorosłego świata dopiero wchodzi. W Melbourne przebrnęła trzystopniowe kwalifikacje (nie zdołały tego dokonać Maja Chwalińska i jedna z bohaterek United Cup Katarzyna Kawa), w decydującej rundzie pokonała Belgijkę Greet Minnen. W nocy z niedzieli na poniedziałek (między 3.00 a 4.00) będzie rywalizowała już w turnieju głównym z Brytyjką Francescą Jones.
To będzie polska noc, bo do gry przystąpią też: Magda Linette (z Amerykanką Emmą Navarro, o 1.00), Magdalena Fręch (ze Słowenką Veroniką Erjavec, również o 1.00) i Kamil Majchrzak (z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem, między 5.00 a 6.00).
Poniedziałkowy mecz Świątek z Chinką Yue Yuan wyznaczono w sesji wieczornej, czyli o dziewiątej rano polskiego czasu. Ostatni na korty w Melbourne wyjdzie Hurkacz, który z Belgiem Zizou Bergsem zmierzy się dopiero we wtorek.
Jest o co walczyć, bo na uczestników czekają rekordowe premie. Pula nagród wzrosła o 16 proc. i wynosi 111,5 mln dol. australijskich, czyli 75 mln dol. amerykańskich (sam występ w pierwszej rundzie oznacza 100 tys., zwycięzcy otrzymają po 2,75 mln).
Z turniejem pożegnała się szybko Venus Williams. Amerykanka, która od organizatorów otrzymała dziką kartę, przegrała 7:6 (7-5), 3:6, 4:6 z Serbką Olgą Danilović.
– Muszę być dla siebie wyrozumiała, bo brakuje mi rozegranych meczów – opowiadała jeszcze przed startem siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Na pocieszenie pozostał jej tytuł najstarszej tenisistki, która wzięła udział w rywalizacji singlistek w Australian Open (45 lat i siedem miesięcy). Z Melbourne nie wyjeżdża – zagra jeszcze w deblu, w parze z Jekateriną Aleksandrową.
– Takie rzeczy nie zdarzają się codziennie. Chciałam wykorzystać tę szansę. Gra przeciw takiej legendzie jak Venus Williams to była prawdziwa przyjemność – nie ukrywała Danilović.
Finał pań odbędzie się 31 stycznia, finał panów – 1 lutego.
Transmisje w Eurosporcie i na platformie HBO Max
