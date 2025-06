Roland Garros. Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę. Wielki powrót królowej Paryża

„Potrzebujemy bezpiecznego środowiska (…) To jasne, że wasza relacja jest toksyczna” - miała napisać Archer. Według „The Athletic” to raczej mama Rybakiny prosiła Vukova, żeby przestał doprowadzać jej córkę do płaczu. Sama Rybakina, pytana o zawieszenie oraz ich relacje, konsekwentnie odpowiadała, że ma „trenera pełnego pasji”, który „nigdy nie zrobił jej krzywdy”.

Możliwe, że jest w tej relacji ofiarą, która nie umie uciec z przemocowego związku ani się do niego przyznać. Kiedy WTA zawiesiła Vukova, protestowała i groziła wycofywaniem się z turniejów. Dziś w tourze gra, na pytania o trenera nie odpowiada, a po sukcesach mu dziękuje.

Roland Garros. Iga Świątek przełamała Jelenę Rybakinę i wróciła do gry

Przyjechała do Paryża przygotowana, mecz ze Świątek zaczęła doskonale. Polka nie była sobą, a Rybakina długo nie chciała podać jej dłoni. Przełomowy był czwarty gem. Moskwiczanka przestała trafiać pierwszym podaniem, w jej grę wkradły się błędy. Wreszcie - przy break poincie - pozornie prostym smeczem posłała piłkę w siatkę.

Polka poszła za ciosem i objęła prowadzenie, choć zdobycie gema na 3:2 poprzedziły trzy podwójne błędy serwisowe przy przewagach. Te trudne minuty dały Świątek impuls. Podniosła się z kolan, a zapowiadany jako szlagier pojedynek nabrał barw.

Niedzielny mecz nie był radością, tylko zmaganiem, a budując się zwycięstwami w takie dni później wygrywa się turnieje. Polka zaczęła grać pewniej i odrobiła straty. Trzecia partia była już bardziej wyrównana i na korcie Philippe-Chatrier zaczęła się wymiana ciosów. Świątek przełamała Rybakinę na 4:3, ale kolejnego gema zakończyła podwójnym błędem serwisowym.