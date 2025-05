Novak Djoković i Andy Murray: pół roku i koniec współpracy

- To tak, jakby Leo Messi został trenerem Cristiano Ronaldo - opisywał ich partnerstwo Daniił Miedwiediew.

Ta współpraca trwała jednak tylko sześć miesięcy. Djoković chwalił Murraya, ale najlepszymi wynikami Serba pod opieką Brytyjczyka były przegrany finał w Miami oraz półfinał Australian Open. W Indian Wells, Dausze, Monte Carlo i Madrycie były lider rankingu ATP ponosił porażki już w pierwszych meczach, w Rzymie w ogóle nie wystartował.

Novak Djoković. „Psychicznie to dla mnie wyzwanie”

- Muszę przyznać, że to dla mnie zupełnie nowa rzeczywistość. Próba wygrania meczu lub dwóch, bez myślenia o tym, jak daleko zajść w turnieju. To kompletnie inne uczucie niż to, które towarzyszyło mi przez ponad 20 lat gry w zawodowego tenisa. Psychicznie to dla mnie wyzwanie - opowiadał Serb w Madrycie.

Teraz przygotowuje się do Roland Garros (początek 25 maja). W przyszłym tygodniu ma wystąpić w Genewie, gdzie otrzymał od organizatorów dziką kartę.