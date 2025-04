Gdzie odbędą się finały The World Cup of Tennis w 2025 roku?

Polki zaczynają turniej w czwartek o godzinie 15.00 meczem ze Szwajcarkami. W piątek o tej samej porze czeka je spotkanie z Ukrainą. W sobotę Szwajcaria zmierzy się z Ukrainą. Awans wywalczy tylko zwycięzca grupy.

W finałach kadra Polski grała w trzech ostatnich edycjach. Występy przyniosły korzyść nie tylko zawodniczkom, ale i federacji. Za półfinał w 2024 roku PZT otrzymał premię w wysokości 960 tys. dol. Część tej kwoty zasiliła budżet związku.

Udział w tegorocznych finałach mają zapewnione już Chinki i obrończynie tytułu Włoszki. Reforma rozgrywek doprowadziła do zmiany formuły i z 12 reprezentacji wystartuje tylko 8. Finały odbędą się w Shenzhen. ITF podpisało umowę z chińskim miastem na trzy lata, a impreza uzyskała nowy szyld – The World Cup of Tennis.

Transmisja turnieju BJC Cup w Radomiu w Polsacie Sport