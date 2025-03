Sensacja w Miami. Iga Świątek dawno tak nie przegrywała

I nie było w tym nic zaskakującego, bo Eala grała tak jak zazwyczaj grała Świątek, a Świątek jak bezradne rywalki. 20-letnia tenisistka z drugiej setki rankingu posyłała dobrze wyuczone i soczyste uderzenia z forhendu, zaskakiwała Polkę ciętymi serwisami. Osiągnęła niespodziewaną przewagę nad byłą liderką rankingu mimo że co chwila dawała po sobie poznać, że założony na lewe udo bandaż, to wcale nie jest atrapa. Czasami wstrzymywała bieg, kulała.

Drugi set rozpoczął się jak skończył poprzedni. Dominowała Filipinka. Prowadziła 2:0. Ale później nastąpiło odrodzenie Świątek, która powoli przejmowała inicjatywę. Prowadziła 4:2, potem 5:4 i serwowała. Nic więcej nie była w stanie zrobić. Przegrała kolejne trzy gemy. Znów popełniała niespotykane do tej pory błędy.

Poniosła najbardziej niespodziewaną porażkę w ostatnich latach. Ostatni raz uległa zawodniczce spoza pierwszej setki rankingu w 2021 roku. Pokonała ją wtedy notowana na 338 miejscu Chorwatka Anja Konjuh, również w Miami.

Kim jest Alexandra Eala?

Eala w Miami zagrała dzięki „dzikiej kartcie”. Dostała ją jako pilna uczennica Rafa Nadal Academy, której jest absolwentką. Obecność Toniego Nadala w boksie Eali dużo mówi o tym jaki, zdaniem najlepszych fachowców w tenisowym świecie, posiada potencjał.

Zwyciężczyni juniorskiego US Open z 2023 roku zajmuje obecnie 140 miejsce w rankingu WTA. Po turnieju na Florydzie, w którym – docierając do ćwierćfinału osiągnęła największy sukces w dopiero co rozpoczętej zawodowej karierze – wykona skok do Top 100.