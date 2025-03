– W Poznaniu pokazałem swój najlepszy tenis. Zdobyłem drugi tytuł ATP Challenger, dzięki czemu zakwalifikowałem się do US Open – mówił w czerwcu ubiegłego roku Kaśnikowski, który kilka tygodni później zadebiutował w drabince głównej wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. Teraz będzie w Poznaniu bronił tytułu.

Kiedy odbędzie się Enea Poznań Open?

30. edycja Enea Poznań Open odbędzie się 15-21 czerwca 2025 roku. Pierwszy raz będzie to challenger ATP o randze 100, a nie jak w ostatnich latach o randze 75.

– Jesteśmy dumni z przyznania naszemu turniejowi wyższej rangi. Traktujemy to jako nagrodę za dobrą organizację poprzednich edycji. Zwycięzca tegorocznej otrzyma aż 100 punktów do rankingu ATP, a to oznacza, że przyjadą do nas wyżej sklasyfikowani tenisiści. Ale wyższa ranga to także większe wymagania, które musimy spełnić, dlatego to dla nas kolejne wyzwanie – przyznaje Ewelina Sterczewska, manager Parku Tenisowego Olimpia w Poznaniu.

Wyższa ranga oznacza także wzrost puli nagród. Wyniesie ona 145 250 euro, do zwycięzcy trafi czek na ponad 20 tysięcy euro.