17-letnia Rosjanka znów za silna dla Igi Świątek. Polka nie obroni tytułu w Indian Wells

To był pierwszy przegrany przez Świątek set w tegorocznym Indian Wells. Wiceliderka rankingu szybko się jednak podniosła i przez drugą partię przeszła jak burza. Nie dała Rosjance szans, trzykrotnie ją przełamała, zwyciężyła 6:1.

Gdzie teraz zagra Iga Świątek?

Były powody do optymizmu i wiary w szczęśliwe zakończenie. Iga nie poszła jednak za ciosem. W trzecim secie przegrywała już 1:4 i choć zdołała jeszcze nawiązać walkę, to do zwycięstwa to nie wystarczyło.

Czytaj więcej Tenis Brąz cenniejszy niż złoto. Iga Świątek bierze rewanż za igrzyska W Indian Wells Iga Świątek wciąż odnosi łatwe i bezproblemowe zwycięstwa. W ćwierćfinale brązowa medalistka igrzysk w Paryżu pokonała mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng 6:3, 6:3 i czwarty rok z rzędu jest w w Kalifornii w najlepszej czwórce turnieju.

- Prawie zabiła mnie w drugim secie, ale pomyślałam, że postaram się powalczyć. Próbowałam wszystkiego i w końcówce wyszło chyba nieźle - nie kryła radości Andriejewa, która odniosła 11. zwycięstwo z rzędu. - To był jeden z najtrudniejszych meczów w mojej karierze. Czuję się o dziesięć lat starsza - dodała w rozmowie z Canal+ Sport.

Andriejewa zagra w niedzielnym finale. Iga przenosi się teraz do Miami, gdzie rok temu dotarła do czwartej rundy. Rywalizacja na Florydzie rusza 18 marca.