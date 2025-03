Indian Wells. Iga Świątek rozpoczęła walkę o obronę tytułu

W pierwszej rundzie pokonała łatwo Bernardę Perę, ale z wiceliderką rankingu nie miała najmniejszych szans.

Z kim zagra Iga Świątek w trzeciej rundzie Indian Wells?

Polka podeszła do meczu bardzo poważnie. Jedynie na początku toczyła się wyrównana walka. Garcia była dwie piłki od tego, aby doprowadzić do remisu 3:3. Później mecz był jednostronny, z ogromną przewagą Świątek i masą błędów 32-letniej Francuzki.

Czytaj więcej Tenis Indian Wells. Iga Świątek broni tytułu w tenisowym raju Najlepsze tenisistki i tenisiści w marcu grają w pięknej scenerii - na kalifornijskiej pustyni oraz na Florydzie. Iga Świątek w Indian Wells broni tytułu. Nie będzie jej łatwo.

Na podstawie gry z tak słabo dysponowaną rywalką trudno wysuwać wnioski na przyszłość. Nie był to miarodajny sprawdzian, by ocenić szanse na końcowe zwycięstwo Świątek. Na to trzeba jeszcze poczekać. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Dajaną Jastremską. Ukrainkę pokonała niedawno w Dubaju (7:5, 6:0).

Kiedy grają Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz?

Z turniejem pożegnała się już Magda Linette. Poznanianka, w spotkaniu bez historii, uległa czwartej na świecie Jessice Peguli. Magdalena Fręch przystąpi do gry w sobotę wieczorem. Zmierzy się z Włoszką Lucie Bronzetti.

Hubert Hurkacz rozpoczyna występ w Kalifornii również tej nocy. Polak zmierzy się z Francuzem Hugo Gastonem.