WTA zmienia logo. Piękne idee, w tle walka o duże pieniądze

Nowe logo jest większe, a dominującym kolorem WTA stała się zieleń. Przedstawiciele organizacji mówią, że znak został stworzony z „myślą o przyszłości”. „To nie jest tylko kort tenisowy. To nasza scena, by zjednoczyć świat” – podsumowuje swoje długofalowe intencje federacja zarządzająca kobiecym tenisem. Hasło #Rallytheworld to oficjalne hasło kampanii promującej zmianę.

Reklama

W akcję promocji włączyły się największe gwiazdy tenisa kobiet. Jest Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jasmine Paolini, czyli zawodniczki z czołówki singlowego rankingu, ale są też najlepsze deblistki. Filmik z akcji umieściła również na swoim profilu Magdalena Fręch. „Walczę, aby inspirować nowe zawodniczki i dzieci” – napisała Polka.

Wykorzystać popularność gwiazd kobiecego tenisa

- Jesteśmy w punkcie zwrotnym, w którym mamy okazję naprawdę wzmocnić i podnieść naszą globalną tożsamość – mówi o kulisach akcji w „New York Times” Marina Storti, dyrektor generalna WTA Ventures. - Chodzi nam o bycie w awangardzie kultury - dodaje.

Czytaj więcej Tenis Co się dzieje z Igą Świątek? Tenis ma swoje tajemnice Od zwycięstwa w Roland Garros w czerwcu ubiegłego roku Iga Światek nie wygrała turnieju WTA. U wiceliderki rankingu narasta zniecierpliwienie i frustracja. Kryzys? – Nie ma powodu do obaw – mówi Wojciech Fibak.

W oficjalnym komunikacie Portia Archer, szefowa WTA. tłumaczy, że organizacja chce wykorzystać globalny zasięg tenisa kobiet i w związku z tym zamierza zaprezentować WTA jako globalną markę w świecie sportu i rozrywki. Mówi też o „zdobywaniu świata” i „przełamywaniu kolejnych barier”.