Krótka przerwa Iga Świątek. Teraz czas na Dubaj

Tę złą serię specjaliści tłumaczą innymi warunkami panującymi na kortach Aviation Club Tennis Centre niż w Dausze. W Katarze korty są wolniejsze, a jak mówiła Agnieszka Radwańska „piłka zachowuje się w bardziej przewidywalny sposób”. W Dubaju warunki są zmienne, trudniej jest utrzymać kontrolę nad piłką, ponadto zupełnie inaczej gra się w sesji dziennej i wieczornej.

Iga Świątek z większą stratą do Aryny Sabalenki po Qatar Open

Po porażce w Katarze Świątek nie rozdziera szat. Na stronie WTA spokojnie tłumaczy że nie ma żadnych powodów do niepokoju i czerpie satysfakcję z tego, co pokazała w Qatar Open. Wraz z nowym trenerem Wimem Fissette wdraża nowe elementy i „czuje, że robi postępy”. Wygląda na to, że trzeba cierpliwie czekać.

Polka nie ukrywa, że jej celem jest zawsze zwycięstwo w turniejach i że walczy o odzyskanie pozycji numer 1. Odpadając w półfinale w Dosze poniosła duże straty do prowadzącej Aryny Sabalenki, bo aż 660 punktów.

Białorusinka ma przewagę 806 pkt i wcale nie zanosi się na to, że będzie ona maleć. W ubiegłym roku w tej części sezonu aż do początku maja, obecna liderka przegrywała we wczesnych fazach turniejów, a Świątek odnosiła zwycięstwa.

W poprzedniej edycji Dubai Duty Free Tournament Open Sabalenka przegrała w pierwszej rundzie, raszynianka - w półfinale. Teraz Sabalenka zagra na początek ze zwyciężczynią spotkania Jekaterina Aleksandrowa – Weronika Kudermietowa. Zwyciężczyni Australian Open w Dausze odpadła po meczu z Aleksandrową.