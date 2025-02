WTA Doha. Iga Świątek w półfinale. Jelena Rybakina strachu już nie wzbudza

Współpracę z Chorwatem zakończyła przed ubiegłorocznym US Open, co stało się paliwem dla plotek. Jej nowym trenerem został Goran Ivanisević, czyli były szkoleniowiec Novaka Djokovicia, który wygrał z Serbem 12 turniejów Wielkiego Szlema, ale nie pracował z urodzoną w Moskwie reprezentantką Kazachstanu długo.

Rybakina na początku stycznia ogłosiła, że Vukov wraca do jej sztabu. Chorwat był w Melbourne, choć WTA tymczasowo zawiesiła jego licencję, więc nie mógł wejść na obiekty treningowe ani usiąść w boksie trenerskim. Napięcie było podobno tak duże, że Ivanisević chciał zrezygnować z pracy jeszcze przed Australian Open, ale Rybakina miała go przekonać do pozostania w sztabie.

Czy Jelena Rybakina i Stefano Vukov są w przemocowym związku?

Są poszlaki, że tenisistka i trener byli w związku, Vukov podczas Australian Open podobno zostawał w jej pokoju. Wcześniej, podczas US Open, nachodził ją, choć już wtedy był zawieszony. „Potrzebujemy bezpiecznego środowiska (…). Jest dla mnie jasne, że wasza relacja jest toksyczna” – miała stwierdzić szefowa WTA Portia Archer w piśmie, do którego dotarł „The Athletic”.

Jestem rozczarowana przebiegiem procesu. Nie komentuję go, skupiam się na tenisie Jelena Rybakina

Może Rybakina jest ofiarą, która nie umie uciec z przemocowego związku i boi się do niego przyznać. Sama jeszcze w Melbourne mówiła jednak, że „Vukov nigdy nie zrobił jej krzywdy”, a w Dausze oznajmiła: – Jestem rozczarowana przebiegiem procesu. Nie komentuję go, skupiam się na tenisie.

Rybakinę formalnie trenuje Davide Sanguinetti, który pozostaje jednak w kontakcie z Vukovem. Kazaszka w Dausze pokonała już Peyton Stearns i Rebeccę Sramkovą. Wcześniej, w czwartej rundzie Australian Open, uległa Madison Keys, a w półfinale imprezy WTA 500 w Abu Zabi lepsza była od niej Belinda Bencić, w tym roku pokonują ją więc wyłącznie późniejsze zwyciężczynie turniejów.