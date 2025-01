Alexander Zverev i Brenda Patea. Ugoda za 200 tys. euro

Postępowanie zakończyło się ugodą, na którą strony miały się zgodzić w trosce o córkę. Tenisista zgodził się na 200 tys. euro grzywny (trzy czwarte na rzecz skarbu państwa i reszta dla organizacji charytatywnej). – Na tym polega niewinność. Jeśli byłbym winny, sprawa nie zostałaby umorzona. Nie chcę już nigdy więcej usłyszeć żadnego pytania na ten temat – uciął Zverev.

Umorzenie, do którego prokurator ma prawo w przypadku ugody, gdy chodzi o czyn, za który grozi kara pozbawienia wolności nie dłuższa niż rok, nie jest stwierdzeniem winy ani uznaniem niewinności, co potwierdziła rzecznik prasowa sądu dla berlińskiej dzielnicy Tiergarten Inga Wahlen.

To oznacza, że świat tenisa nie dostał jednoznacznej odpowiedzi, a niektórzy nie tylko widzieli, ale wciąż widzą w Zverevie recydywistę. Tenisistę wcześniej o przemoc oskarżyła bowiem Szarypowa i niewykluczone, że to właśnie jej wyznanie sprawiło, że na pozew – incydent z jej udziałem, do którego miało dojść w maju 2020 roku, zgłosiła półtora roku później – odważyła się Patea.

Alexander Zverev i Olga Szarypowa. Procesu nigdy nie było

Szarypowa o relacjach ze Zverevem najpierw napisała na Instagramie, a później opowiedziała CNN, rosyjskim mediom i wreszcie Benowi Rothenbergowi w wywiadach dla magazynów „Racquet” oraz „Slate”. Mówiła, że go nie pozwie, bo „nic od niego nie chce” i zależy jej wyłącznie na prawdzie.

Stworzyła swoją opowieścią obraz 13-miesięcznego toksycznego związku z zaborczym partnerem, który wmawiał jej, że „jest nikim i nic nie znaczy”. Kłótnie oraz przemoc psychiczna po pewnym czasie miały zamienić się w fizyczną. Zverev podczas pobytów w Monako, Genewie oraz Nowym Jorku podobno bił jej głową o ścianę, podduszał i uderzył w twarz.