Finał Australian Open kobiet. Moc jest z nimi

Średnia długości wymian to u Białorusinki wynosi 3,38, a u Keys – 3,26. Świątek, słynąca z regularności i konstruowania akcji w Melbourne grała z przeciętną 4,27 uderzeń na punkt, a Badosa – 4,12.

Finalistki lubią więc grać bezkompromisowo, krótkie punkty i mocne uderzenia.

Aryna Sabalenka po raz pierwszy, czy Madison Keys po raz pierwszy?

Przy podobnej charakterystyce i możliwościach wielką rolę odgrywać będą doświadczenie i psychika. Zajmująca 14. miejsce na świecie Keys teoretycznie stoi pod tym względem na straconej pozycji. Zagrała tylko jeden wielkoszlemowy finał – w 2017 roku w US Open. Przegrała 3:6, 0:6 ze swą rodaczką Sloane Stephens. Na koncie ma dwa razy mniej zwycięstw w WTA niż jej przeciwniczka pochodząca z Mińska.

Dla Sabalenki to piąty z rzędu wielkoszlemowy finał na twardej nawierzchni, trzeci w Melbourne. Jeśli zatriumfuje będzie drugą po Martinie Hingis zawodniczką w erze open z takim dorobkiem. Białorusinka od pół roku żyje w zwycięskim rytmie - Cincinatti, US Open, Wuhan, Brisbane w tym sezonie. Przyzwyczaiła się do wygranych.

Madison Keys ma dość czekania

Bjorn Fratangelo w rozmowie z „L’Equipe”, że największa przewaga Sabalenki wynika z jej podobieństwa do największych tenisowych mistrzów ostatnich lat: Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia. – Może popełniać błędy, ale w kluczowych momentach uzyskuje przewagę – powiedział trener Keys.