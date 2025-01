Amerykański bombardier z rozbrajającym uśmiechem. Kim jest Ben Shelton?

Tyle że Ben na przekór wszystkim, a szczególnie surowemu ojcu, stronił od tenisa. Powiedział mu, że „nigdy nie zobaczy go z rakietą w ręku”. Sportowo był naturalnie uzdolniony. Na rowerze bez kółek jeździł w wieku trzech lat, jako pięciolatek skakał do wody, robiąc salto.

Pierwszymi sportami, na które postawił, były baseball i futbol amerykański. Wolał dzielić radości i smutki w drużynie, a nie doświadczać ich samotnie na korcie. Dopiero po przenosinach z Atlanty do Gainseville na Florydzie, gdzie ojciec został szkoleniowcem występującej w rozgrywkach uniwersyteckich męskiej drużyny Florida Gators, widok osób odbijających piłkę na kortach, a szczególnie siostry Emmy, przekonał go do tenisa. Złamał swoją obietnicę daną tacie.

Pierwszy wyjazd zagraniczny na Australian Open w wieku 20 lat

Ben został poddany surowemu rygorowi treningowemu, jak to często bywa w rodzinach, w których coachem jest ojciec. Pobudka o 5 rano, za każde spóźnienie – potrącenie o 5 albo 10 dolarów kieszonkowego. Ben tak lubił już w dzieciństwie pieniądze, że dostosował się do ustanowionych reguł. Ćwiczył wytrwale, a na korcie pojawiał się przed zajęciami.

Jako nastolatek długo niczym specjalnie się nie wyróżniał, choć został wicemistrzem kraju w zimowych mistrzostwach USA do lat 18. W ITF Junior zajmował miejsce w czwartej setce. Jak mógł jednak być wyżej, skoro nie grał poza Stanami Zjednoczonymi? „Nie jesteś nawet najlepszym graczem na Florydzie, dlaczego chcesz grać za granicą?” – wytłumaczył mu Bryan Shelton.

Po przejściu na zawodowstwo ograniczał starty do rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych turniejów ITF i challengerowych, uczestniczył również w stojących na wysokim poziomie zawodach uniwersyteckich. - To najlepszy system na świecie - mówi jego ojciec. Ben występował w drużynie Florida Gators, studiował finanse na Buchholz High School. W maju 2022 roku został akademickim mistrzem USA. Był wtedy 547. zawodnikiem w rankingu ATP.