Burza po meczu Igi Świątek w Australian Open. Co się wydarzyło i kto popełnił błąd?

Navarro podkreśla, że nie ma pretensji do Świątek. - To była chwila, wszystko stało się bardzo szybko. Nie wiem, czy o tym (podwójnym odbiciu - przyp. red.) wiedziała. Ostateczna decyzja należała do arbitra. Jest trudno mi kogokolwiek obwiniać. Myślę, że zasady powinny być inne, abyśmy mogli zobaczyć akcję po punkcie i wtedy podjąć decyzję - mówi.



Kontrowersje w meczu Igi Świątek na Australian Open. Kto popełnił błąd?

Błąd popełniła Asderaki-Moore, a nie Navarro, która kontynuowała akcję. Trudno także o brak reakcji obwiniać naszą tenisistkę. - Biegłam sprintem. Nie pamiętam nawet, żebym widziała punkt kontaktu piłki z podłożem. Nie byłam pewna, czy to było podwójne odbicie, czy może uderzyłam ramą, a po akcji nie patrzyłam już na ekrany, bo chciałam pozostać skupiona – wyjaśnia Świątek.

Czytaj więcej Tenis Novak Djoković – Carlos Alcaraz. Produkt klasy premium Trzy i pół godziny trwał najbardziej oczekiwany ćwierćfinał męskiego turnieju Australian Open, w którym Carlos Alcaraz zmierzył się z Novakiem Djokoviciem. Obaj tenisiści nawiązali do wspaniałej historii meczów, jakie do tej pory rozegrali.

Polka w czwartek ok. 11:30 zagra w półfinale Australian Open z Madison Keys, która pokonała Elinę Switolinę. Wcześniej, o 9:30, na Rod Laver Arena wyjdą Paula Badosa i Aryna Sabalenka. Stawką jest zarówno awans do finału, jak i pozycja liderki rankingu WTA. Świątek w wirtualnym zestawieniu wyprzedza Sabalenkę o 335 punktów.