Kim jest Maria Andriejewa, kolejna rywalka Magdaleny Fręch?

Teraz przed tenisistką z Łodzi daleko trudniejszy sprawdzian. W trzeciej rundzie, zapewne w piątek, spotka się z Mirrą Andriejewą. Nastolatka z Krasnojarska (w kwietniu skończy 18 lat), w tenisowej hierarchii pnie się od dwóch lat i coraz śmielej się w niej rozpycha.

Dwa lata temu w Melbourne zagrała w finale, jeszcze w kategorii juniorek (uległa innej Rosjance Alinie Korniejewej). Już rok temu była czwarta runda, w której przegrała z Barborą Krejcikovą. W kolejnym Wielkim Szlemie osiągnęła najlepszy jak dotąd wynik. Na Roland Garros dotarła do półfinału, wygrywając m.in. z Sabalenką.

Andriejewa jest dziś 15. na świecie. Zaliczana jest do grona przyszłych największych tenisowych gwiazd. I nie muszą to być wcale prognozy na wyrost. Szlify zbierała w akademii w Cannes, tej samej w której trenował wiele lat Daniił Miedwiediew. Dziś prowadzi ją hiszpańska gwiazda sprzed lat Conchita Martinez.

Aryna Sabalenka wygrywa, może być przeciwniczką Polki

Fręch z Andriejewą nie miała jeszcze okazji się spotkać na korcie. Zdecydowanie więcej szans daje się Rosjance, ale Polka w Australii też grać lubi.

To w Melbourne osiągnęła swój życiowy sukces. W ubiegłym roku awansowała do czwartej rundy. Ograła m.in. Francuzkę Caroline Garcię, odpadła po meczu z Coco Gauff. To ten turniej pozwolił Polce uwierzyć w siebie i zagrać sezon życia, zakończony blisko ścisłej czołówki, na 24 pozycji na świecie.