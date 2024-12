Długi i ciężki mecz Polski na początek United Cup

Wiceliderka rankingu WTA stanęła w szranki z zawodniczką piątej setki rankingu, Melene Helgo. Zgodnie z przewidywaniami mecz był jednostronny, szybki i łatwy dla Polki, niczym idealna rozgrzewka przed poważniejszymi sprawdzianami. 23-letnia tenisistka z Raszyna straciła jednego gema, na korcie spędziła niewiele ponad godzinę.

Godny zapamiętania był obrazek z szatni. Świątek patrzyła w notatki, a jej nowy trener Wim Fissette – w telefon. Dyskutowali, wymieniali uwagi, oddając się pomeczowej analizie. Widać, że nie marnują czasu.

Duże zmiany u Huberta Hurkacza

Występ Hurkacza z wielu punktów widzenia wzbudzał większe zainteresowanie. Z Casperem Ruudem 27-letni wrocławianin grał pierwszy mecz pod opieką nowego trenera Nicolasa Massu. Mentor Polaka, Ivan Lendl, przyglądał się spotkaniu ze swojej rezydencji na Florydzie.

Na oficjalnej stronie ATP Hurkacz i Massu nie mogli się siebie nachwalić. Chilijczyk porównywał naszego tenisistę do Dominica Thiema, czyli zawodnika, którego doprowadził do zwycięstwa w US Open. Początek współpracy został jednak naznaczony porażką. Hurkacz przegrał 5:7, 3:6 z dobrym rywalem, zajmującym szóste miejsce na świecie. W obu setach stracił swój serwis jeden raz. Trudno z tego spotkania wyciągać wnioski.

Na zmiany w jego grze trzeba poczekać, ale – oprócz trenerów – wiele się wokół półfinalisty Wimbledonu z 2021 roku zmieniło. Hurkacz ma nowych sponsorów technicznych, od ubioru i rakiet. W Sydney grał w stroju adidasa i rakietą firmy Wilson.