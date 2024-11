Hubert Hurkacz ogłosił nazwiska nowych trenerów

Najwyżej szósty w sierpniu tego roku, 27-letni tenisista z Wrocławia zakończył rok 2024 na 16. pozycji. W planach ma więc również powrót do Top 10 rankingu ATP. Hurkacz do sztabu wziął trenerów, którzy wiedzą, jak poprowadzić zawodników do wielkich zwycięstw i ścisłej czołówki.