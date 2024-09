Rafael Nadal rezygnuje. Czy Hiszpan jeszcze zagra w tym roku?

Na olimpijskim Roland Garros, gdzie 14 razy zwyciężał w Wielkim Szlemie, odpadł w drugiej rundzie z Novakiem Djokoviciem. Ostatni raz wystąpił oficjalnie na korcie w deblu w parze z Carlosem Alcarazem, odpadając w ćwierćfinale. Od tego czasu nie zagrał. Laver Cup miał być jego pierwszym startem po igrzyskach.

Jak Rafael Nadal tłumaczy rezygnację z Laver Cup?

„Jestem bardzo rozczarowany, ale to są zawody drużynowe i aby pomóc europejskiej reprezentacji muszę zrobić dla niej wszystko co najlepsze. W tej chwili są inni zawodnicy, którzy wniosą większy wkład do drużyny” – przekazał tenisista w oficjalnym komunikacie. Dodał, że będzie wspierał swoich partnerów „z daleka”. O przyczynach rezygnacji nic więcej nie napisał. W europejskiej drużynie zastąpi go Grigor Dimitrow.

Nie wiadomo jakie są dalsze plany Nadala. Pojawiały się sugestie, że Laver Cup może być pożegnaniem tenisisty, tak jak to w 2022 roku zrobił Federer. Prawdopodobnie Hiszpan w październiku wystąpi w Six Kings Slam, turnieju pokazowym w Arabii Saudyjskiej. Trudno przypuszczać, żeby akurat w takim miejscu i otoczeniu Nadal zakończył karierę.