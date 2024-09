Puchar Davisa. Polacy zagrają z Koreą Południową, stawką kolejny awans

Naszą drużynę w singlu będą reprezentować Kamil Majchrzak (ATP 163) i Maks Kaśnikowski (ATP 173), a w deblu Jan Zieliński oraz Karol Drzewiecki. Skład zespołu, który podejmie walkę o występ w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa, uzupełnia Martyn Pawelski. Kapitanem reprezentacji Polski jest Mariusz Fyrstenberg.

Dwudniowa rywalizacja odbędzie się na twardym korcie w Hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze przy ul. Sulechowska 41.

Puchar Davisa. Polacy zagrają z Koreą Południową

Liderem drużyny będzie Majchrzak, który w styczniu wrócił na światowe korty po 13-miesięcnej przerwie. Rozpoczynał rok z zerowym dorobkiem, a w poniedziałek awansował na 163. miejsce w rankingu ATP, gdzie był już notowany na 75. pozycji. Najbliższy cel to przedarcie się do „setki” i występ w Australian Open bez konieczności rywalizacji w kwalifikacjach.

Drugą polską rakietą będzie w tym meczu Kaśnikowski (CKT Grodzisk Maz.). On niedawno wrócił z Nowego Jorku, gdzie spełnił wielkie marzenie i wystąpił w US Open.

- Cieszy mnie dobra gra i wysoka forma. Wierzę, że pomogę drużynie w odniesieniu zwycięstwa i powrocie do ścisłej, światowej czołówki. Na ten sezon wyznaczyłem sobie za cel debiut w eliminacjach do Wielkiego Szlema i go zrealizowałem, a nawet poszedłem krok dalej. Mam nadzieję, że w styczniu będę na tyle wysoko, aby wystąpić w Australian Open bez kwalifikacji - mówi.