Jannik Sinner wygrywa US Open. Drugi Wielki Szlem w rękach Włocha

Wychowany w Tyrolu, szykowany w dzieciństwie na alpejczyka, 23-letni włoski tenisista przemknął przez ostatni mecz nowojorskiego turnieju tak szybko jakby nadal był narciarzem. Finał był raczej zjazdem niż slalomem. Przeszkód Sinner miał niewiele, a kiedy już się pojawiały, omijał je z dużą swobodą.

Reklama

Mecz trwał nieco ponad dwie godziny, był więc niewiele dłuższy niż finał pań Aryna Sabalenka – Jessica Pegula, na pewno dużo mniej zacięty i atrakcyjny, by nie powiedzieć, że rozczarowujący. Jeżeli tak się stało to za sprawą Fritza, którego wyraźnie przerósł finałowy debiut w Wielkim Szlemie. Amerykanin miał szansę, by mecz potrwał dłużej, ale nie wykorzystał przewagi przełamania w trzecim secie, prowadząc 5:3.

US Open. Jannik Sinner grał w cieniu afery dopingowej

Włoch zakończył US Open w zupełnie innym nastroju niż go zaczął. Kilka dni przed inauguracją światło dzienne ujrzała sprawa naruszenia przez niego przepisów antydopingowych przez lidera rankingu. Sinner miał pozytywny wynik badań na klostebol, czyli substancję znajdującą się na liście środków zakazanych przez Światową Agencję Antydopingową wiosną w czasie turnieju w Indian Wells.

Czytaj więcej Tenis Jannik Sinner został uniewinniony. Świat tenisa pozostaje jednak podzielony Włoch Jannik Sinner miał pozytywny wynik dwóch testów antydopingowych, ale został uniewinniony. Świat tenisa pozostaje w sprawie lidera rankingu ATP podzielony.

Tenisista nie został w żadnym momencie zawieszony, stracił 400 punktów i 325 tys. dolarów wywalczonej w Kalifornii premii. Środowisko tenisowe podeszło do uniewinnienia sceptycznie. Pojawiły się głosy, że najlepszy obecnie tenisista na świecie został potraktowany łagodnie. On sam tłumaczył, że przeszedł wszystkie niezbędne procedury, miał dowody w ręku, sprawy więc nie ma. – Nie było żadnej drogi na skróty – tłumaczył spokojnie.