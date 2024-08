Czy Jannik Sinner został potraktowany ulgowo przez organy antydopingowe, bo jest Włochem i liderem rankingu ATP?

Gdy w organizmie sportowca pojawia się substancja nieokreślona, jaką jest clostebol, organ antydopingowy automatycznie nakłada na zawodnika tymczasowe zawieszenie i jeśli później – po złożeniu wyjaśnień – zostaje ono zniesione, to wszystko jest w porządku. Tak wyglądają procedury antydopingowe. Przypadek Sinnera jest podobny do sprawy kajakarki Doroty Borowskiej, bo w obu mamy do czynienia ze stosowaniem clostebolu w sposób nieświadomy.

Reklama

Jakie znaczenie ma fakt, że clostebol to „substancja nieokreślona”?

Charakter środka determinuje lista substancji i metod zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Standardowa kara w przypadku substancji nieokreślonej wynosi od dwóch do czterech lat dyskwalifikacji, a tymczasowe zawieszenie jest obligatoryjne. Dla substancji określonej jest ono fakultatywne. Zakres kary rozciąga się zaś od nagany do dwóch lat dyskwalifikacji.

Czytaj więcej Tenis Jannik Sinner z pozytywnymi testami. Werdykt - niewinny Podczas wiosennego turnieju w Indian Wells Jannik Sinner dwukrotnie uzyskał pozytywny wynik testu dopingowego. Pozostanie jednak numerem 1. Włoch został oczyszczony z zarzutów.

Sinner miał być tymczasowo zawieszony od 4 do 5 kwietnia i od 17 do 20 kwietnia, ale o sprawie dowiedzieliśmy się dopiero teraz…

International Tennis Integrity Agency (ITIA) nie musiała podawać jego danych do informacji publicznej. Nie ma takiego obowiązku, kiedy postępowanie trwa. Pojawia się on dopiero po jego zakończeniu.

Czym różni się sprawa Jannika Sinnera od Kamila Majchrzaka, który został zawieszony na 13 miesięcy, choć ITIA zaakceptowała jego wyjaśnienie, że zakazane substancje przyjął nieświadomie?

Mieliśmy wówczas do czynienia z trzema pozytywnymi wynikami testów antydopingowych. Okazało się, że były efektem przyjęcia zanieczyszczonego suplementu diety, ale wyjaśnienie zajęło więcej czasu. W przypadku Sinnera najprawdopodobniej doszło do znacznie szybszego określenia źródła. Właśnie okres, w jakim zawodnik był w stanie uprawdopodobnić, jak doszło do przyjęcia zakazanej substancji, różni obie sprawy. Ponadto w przypadku produktów zanieczyszczonych organy antydopingowe niemal zawsze stosują karę dyskwalifikacji, choć zazwyczaj w obniżonym wymiarze.