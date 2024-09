Aryna Sabalenka mistrzynią US Open. Trzeci Wielki Szlem Białorusinki

W USA stopniowo się rozpędzała. Wielką moc pokazała w Cincinnati, wygrywając turniej w stanie Ohio. W finale pokonała również Pegulę. W US Open oddała tylko jednego seta w siedmiu meczach. Ma obecnie bilans 12 kolejnych zwycięstw. Białorusinkę uważa się dziś za najlepszą zawodniczkę na twardej nawierzchni. W Wielkim Szlemie wygrywała tylko na hardzie – w Australian Open dwukrotnie i teraz w US Open.

Za zwycięstwo otrzymała 3 miliony 600 tysięcy dolarów. To najwyższa premia w historii wielkoszlemowych turniejów. Pegula zarobiła milion 800 tys. dolarów.

Ranking WTA. Jak duża będzie przewaga Igi Świątek nad Aryną Sabalenką?

Sabalenka już przed US Open wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA. Po zwycięstwie w Nowym Jorku umocniła się jednak na pozycji wiceliderki, dokładając do swojego dorobku 700 punktów. Nie ma powodów do niepokoju. Przewaga Igi Świątek nad Białorusinką nadal jest ogromna i wynosi 2169 pkt.

Pegula zamyka rankingowe podium. Awansuje z szóstego na trzecią lokatę. Ostatni i jedyny raz w karierze tak wysoko była od października 2022 do sierpnia 2023 roku. Największe straty po zakończonym US Swing – cyklu turniejów w Ameryce Północnej – poniosła Coco Gauff. 20-letnia Amerykanka broniła tytułów w: Waszyngtonie, Cincinnati, Nowym Jorku, w tym roku wcześniej odpadła w Toronto i Cincinnati (już w pierwszej rundzie), a w US Open uległa w czwartej rundzie Emmie Navarro. Ta ostatnia zawodniczka – wyeliminowana przez Sabalenkę w półfinale - zadebiutuje w pierwszej dziesiątce rankingu.

Czytaj więcej Tenis Iga Świątek przegrała z nerwami i Jessicą Pegulą. Zdumiewająca porażka w US Open Iga Świątek nie była na korcie sobą i w ćwierćfinale US Open zasłużenie przegrała z Jessicą Pegulą 2:6, 4:6 po meczu, który trwał 98 minut. Amerykanka zmierzy się teraz z Karoliną Muchovą.

Największe pozytywne wrażenie w USA wywarła Karolina Muchova. Czeszka wróciła do gry po kontuzji i przebytej operacji latem na korty trawiaste, ale dopiero teraz w pełni pokazała swój dobrze znany czarujący tenis. Większość uderzeń finalistki ubiegłorocznego Roland Garrosa ma sens i wdzięk. Muchova przegrała w Nowym Jorku dopiero w półfinale po zaciętym meczu z Pegulą. Jej powrót do zdrowia i formy to dobra wiadomość dla kobiecego tenisa.