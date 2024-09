To była kolejna długa noc z Igą w roli głównej. Mecz liderki rankingu WTA znów wyznaczono w sesji wieczornej, ale ci z polskich kibiców, którzy nie poszli spać, nie żałowali.

Wyrównany był tylko pierwszy set, którego Świątek wygrała 6:4. W drugim zawodniczka z Raszyna wrzuciła wyższy bieg, jakby nie chciała przetrzymywać rodaków przed ekranami telewizorów, komputerów i smartfonów. Zwyciężyła 6:1 i wciąż ma szansę powtórzyć sukces z 2022 roku, kiedy na Flushing Meadows pierwszy raz w karierze wygrała ten wielkoszlemowy turniej.

US Open. Z kim Iga Świątek zagra w ćwierćfinale?

W drodze do finału Polka pokonała wówczas Jessicę Pegulę. Dwa lata później obie panie znów zmierzą się w ćwierćfinale.

Pegula zameldowała się w najlepszej ósemce po zwycięstwie 6:4, 6:2 nad Dianą Sznajder. Dla 30-letniej Amerykanki ćwierćfinał jest jak dotąd w Wielkim Szlemie barierą nie do przejścia. W tym roku to jak na razie jej najlepszy wynik. W Australian Open i Wimbledonie odpadała już w drugiej rundzie, w Roland Garros w ogóle nie wystartowała, bo dopiero wracała do zdrowia po kontuzji.