Czasu na odpoczynek nie ma. Już w niedzielę powalczy o finał z Aryną Sabalenką lub Ludmiłą Samsonową, a za tydzień rozpocznie grę w US Open.

Iga Świątek o kalendarzu WTA. "Jak chomik w kołowrotku"

O napiętym do granic możliwości kalendarzu Iga opowiadała ostatnio w rozmowie z Tennis Channel.

Czytaj więcej Tenis Paryż 2024. Iga Świątek zdobyła brąz. Czy spełniła swój olimpijski sen? Iga Świątek wygrała z Anną Karoliną Schmiedlovą 6:2, 6:1 i jako pierwsza polska tenisistka stanie na olimpijskim podium. Świat przed igrzyskami skazał ją na złoto, a pozostała jej radość z brązu.

- Nasz terminarz staje się coraz bardziej szalony. Czasami czuję się jak chomik w kołowrotku, który biegnie od jednego turnieju do kolejnego. Nawet po igrzyskach nie było zbyt wiele czasu na reset. Niektórzy sportowcy mają po kilka miesięcy na refleksje i zwykłe życie. My jednak gramy dalej, tak to wygląda w świecie tenisa. Mam nadzieję, że w przyszłości organizatorzy nie będą dla nas zbyt wymagający, chociaż wiemy, że w zeszłym roku zasady się zmieniły i mamy więcej obowiązkowych turniejów. Najważniejsze w tym wszystkim jest rozsądne planowanie - podkreśla liderka rankingu WTA.