Poświęcił tym samym Wimbledon, aby powalczyć o medal olimpijski na Roland Garros. Djoković ma 37 lat i mimo, że jest wzorem profesjonalisty, prowadzi się jak mnich, próbuje różnych – czasami dziwacznych – eksperymentów medycznych, wiek robi swoje. Stał się bardziej podatny na kontuzje, a na korcie coraz częściej bywa wolniejszy i mniej sprawny niż rywale, nawet ci z drugiego szeregu.

Czy Alexander Zverev powinien grać skoro miał proces sądowy?

Czwarty na świecie Alexander Zverev z Alcarazem przegrał swój drugi finał wielkoszlemowy. W 2020 roku uległ, kończącemu po tym sezonie karierę, Dominikowi Thiemowi. Niemiec ponownie nie potrafił domknąć meczu. Zaprzepaścił szansę na triumf w rozstrzygających setach. Z Austriakiem prowadził 2:0, z Hiszpanem 2:1.

W Paryżu nie wytrzymał fizycznie. 19 godzin spędzonych na kortach przez dwa tygodnie dało mu się we znaki. I to było widoczne w końcówce turnieju. Nie było natomiast widać po nim, aby w jakikolwiek sposób był rozkojarzony z powodów sprawy karnej przeciw niemu, która w piątek stanęła na wokandzie w Berlinie.

Wielu obserwatorów to nawet dziwiło, a część z nich była oburzona, że Zverev mógł zagrać w półfinale Roland Garrosa, gdy jego była partnerka Brenda Patea walczyła o odszkodowanie i ukaranie za przemoc domową. – Skoro sprawa odbywała się w trakcie turnieju, to ATP i organizatorzy Roland Garros powinni zakwestionować obecność tego zawodnika – powiedział we francuskim radiu były dyrektor Canal+ Cyril Linette.