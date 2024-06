Iga Świątek przejmuje królestwo Rafaela Nadala. Reakcje po finale Roland Garros

Bardzo modne ostatnio określenie – „kradzież zgodna z procedurami”, to znak firmowy nie tylko poprzedniej ekipy wykorzystującej publiczne pieniądze do partyjnych i pewnie też prywatnych celów. To zjawisko powszechne, świadczące o słabości państwa, które swój początek wzięło – jak wiele innych patologii – z … sądu administracyjnego. On bowiem od lat, ostatnio 04.06.2024 r. w wyroku II FSK 1130/21, pozwala „zgodnie z procedurami” na pozbawienie zwykłych obywateli prawa do sądu.