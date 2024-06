Roland Garros. Iga Świątek: Rok temu czułam ulgę i nie umiałam się cieszyć

Czy jest coś, co szczególnie zapamięta pani z tegorocznego Roland Garros?

To, jak odwróciłam mecz z Naomi Osaką. Byłam w naprawdę wielkich kłopotach, a jednak zdołałam wygrać turniej

Jasmine Paolini powiedziała, że ten finał był najtrudniejszym doświadczeniem w jej karierze. Czy pani miała z jakąś rywalką podobne doświadczenia?

Kiedyś gorzej grałam w tenisa, więc trudno obiektywnie wybrać taki najtrudniejszy moment. Pamiętam jednak, jak w 2019 roku przegrałam z Simoną Halep i byłam w szoku, bo nie czułam się wówczas na korcie sobą. Obserwowałam wszystko jakby z góry, byłam nieobecna. Pracowałyśmy wtedy z Darią Abramowicz dopiero od kilku miesięcy. Pomogła mi to przepracować. Rok później znów miałam zagrać z Simoną, a wciąż mocno tkwiło we mnie to, co wtedy przeżyłam. Wygrałam jednak dość gładko. Wszystko, co przepracowałam, w pewnym sensie zadziałało.

Ile pracy miała Daria Abramowicz, kiedy z turnieju odpadły Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina? Widzieliśmy wówczas komentarze o „autostradzie do zwycięstwa”...

Nie jest tak, że musiałyśmy nad tym pracować, bo już wiem, co należy zrobić w podobnych sytuacjach. Muszę po prostu skupić się na sobie i nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość, tylko skoncentrować na kolejnym meczu. Tam przeciwniczką była zaś Coco Gauff, która wygrała już turniej Wielkiego Szlema, więc nie było powiedziane, że teraz wszystko pójdzie z górki.

Który z wygranych turniejów w Paryżu był najtrudniejszy?

Ubiegłoroczny, bo czułam taką presję, że nawet po wygranej nie byłam w stanie się cieszyć. Pojawiła się raczej ulga. Mam wrażenie, że pierwszy raz byłam tak naprawdę podczas turnieju Wielkiego Szlema obrończynią tytułu, bo w 2020 roku nie spodziewałam się, że cokolwiek mogę powtórzyć, a w ubiegłym — po tym 2022 roku, który był dla mnie deklaracją, bo udowodniłam sama sobie, że mogę regularnie grać dobrze na tych kortach — czułam ogromną presję i ogólnie było trudniej.