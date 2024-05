Serena Williams wróci do gry? Legendarna tenisistka dała kibicom nadzieję

Legendarna amerykańska tenisistka Serena Williams wywołała w sieci prawdziwą sensację, publikując w mediach społecznościowych nowy wpis. ”Jestem gotowa, aby znowu uderzyć kilka piłek" - napisała 42-latka na platformie X (dawniej Twitter).

Reklama

Po publikacji wpisu słynnej tenisistki kibice ewidentnie mają nadzieję na ewentualny powrót gwiazdy na kort. W komentarzach pod publikacją nie kryją zadowolenia. Wpis skomentowano nawet z oficjalnego konta federacji WTA.

Czytaj więcej Tenis Serena Williams żegna się z tenisem Williams powiedziała w wywiadzie dla "Vogue", że nadszedł czas, aby "ruszyła w innym kierunku".

Serena Williams wróci na kort?

Serena Williams – jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tenisa – zakończyła swoją zawodową karierę we wrześniu 2022 roku. Jak mówiła, „nadszedł czas, aby ruszyła w innym kierunku”. 23-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema ogłosiła w wywiadzie dla miesięcznika „Vogue”, że "odejdzie od tenisa", by skupić się na innych, ważnych dla niej sprawach. - Przychodzi w życiu taki czas, kiedy musisz podjąć decyzję i pójść w innym kierunku. Ten moment jest zawsze trudny, gdy kochasz to, co robisz - mówiła. - Mam nadzieję, że z biegiem lat ludzie będą postrzegać mnie jako symbol czegoś większego niż tenis - zaznaczała już po przejściu na emeryturę.