Andrzej Duda: Jeśli Sikorski ma dowody, niech je przedstawi. Teraz to są pomówienia

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do wypowiedzi szefa MSZ Radosława Sikorskiego dotyczącej Antoniego Macierewicza i jego ewentualnego aresztowania. - Na razie to mamy do czynienia z jakimiś pomówieniami medialnymi - stwierdził prezydent.