Ale tak się nie stanie. Zachowany zostanie status quo – Świątek pozostanie liderką i od poniedziałku spędzi 101. tydzień na czele, druga będzie Sabalenka, trzecia - Gauff, czwarta – Rybakina.

Jedyny taki turniej dla Igi Świątek

Sobotni finał niczego nie zmieni, może co najwyżej przyczynić się do zwiększenia przewagi Polki, ale ma jednak ogromne znaczenie. 22-letnia tenisistka z Raszyna nie wygrała jeszcze „tysięcznika” w Madrycie. Z turniejów WTA na mączce, nie licząc tych niższej rangi, w których brała udział na początku swojej wielkiej zawodowej kariery (Lugano, Budapeszt, Praga plus turniej w Warszawie na mączce), to jedyny taki przypadek.

No i Iga gra z Sabalenką, swoją największą obok Rybakiny rywalką. To już pewnego rodzaju tenisowy klasyk, choć w sobotę na Manolo Santana Stadium dojdzie dopiero do dziesiątego meczu Polki z Białorusinką. Bilans jest korzystny dla liderki rankingu – 6 zwycięstw i trzy porażki.

Dwa zwycięstwa Sabalenki w Madrycie. Kiedy finał Madrid Open?

Właśnie przed rokiem w finale w Madrycie zawodniczka z Mińska odebrała Świątek końcowe zwycięstwo. Po wyrównanym meczu pokonała ją 6:3, 3:6, 6:3. To jej jedyna finałowa wygrana nad Polką. Dla dążącej do perfekcjonizmu, nie znoszącej przegrywać naszej tenisistki takie wspomnienie jest wystarczającym bodźcem do rewanżu.